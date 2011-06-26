کشتی فرانسوی به کاروان آزادی غزه می پیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این کشتی از جزیره کورسیکا راهی شده و طی روزهای آینده به جمع 12 کشتی دیگر که قصد پایان دادن به محاصره نوار غزه را دارند، خواهد پیوست.

کاروان کمک رسانی به غزه با نام "کاروان آزادی 2" شامل حدود 80 سازمان بشر دوستانه غیردولتی، اتحادیه ها و احزاب سیاسی از سراسر جهان بوده و با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی به زودی عازم غزه می شود.

در این کاروان صدها تن از فعالان حقوق بشر کمکهای بشردوستانه مانند کتابهای کودکان، دفتر و نوشت افزار و مواد غذایی دارویی برای ساکنان منطقه تحت محاصره صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی می برند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه بار دیگر هشدار داد با هرگونه تلاش برای شکستن محاصره غزه برخورد خواهد کرد. نظامیان اسرائیلی روز سی و یکم می سال گذشته نیز با حمله به کاروان آزادی 9 تن از فعالان ترکیه ای را به شهادت رساندند.