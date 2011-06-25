رهبر انقلاب وحدت ملت پاکستان را موجب ناکامی نقشه های شوم امریکاییها خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای عصر امروز همچنین در دیدار آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی دو ملت را زمینه ساز گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور دانستند و بر تقویت همه جانبه روابط تهران – اسلام آباد تأکید کردند.

رهبر انقلاب اسلامی وحدت ملت پاکستان را موجب ناکامی نقشه های شوم امریکایی ها خواندند و خاطرنشان کردند: امریکا در تلاش است با ایجاد تفرقه در پاکستان به اهداف نامشروع خود دست یابد اما آگاهی مردم پاکستان از نیات شوم واشنگتن، ایستادگی بیشتر این ملت را در مقابل سلطه جوییهای امریکا به همراه خواهد آورد.

آصف علی زرداری نیز با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی گفت: پاکستان همه تلاش خود را برای گسترش مناسبات خوب موجود با ایران به کار خواهد گرفت.

رئیس جمهور پاکستان، روابط دو ملت را دارای پشتوانه های قوی تاریخی فرهنگی دانست و گفت: این روابط آینده ای به مراتب روشن تر خواهد داشت.