همه همسايگان عراق در نشست تهران شركت مي كنند

به گزارش خبرنگار سياسي علي اصغر احمدي توضيح داد: در اجلاس قاهره كه سه ماه قبل با حضور وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق در مصر برگزار شد به پيشنهاد وزير امور خارجه كشورمان تصميم گرفته شد اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق در تهران برگزار شود.

وي بي ثباتي و ناامني در عراق را به دليل فقدان يك سازمان منظم انتظامي يا پليسي در اين كشور خواند وبا اشاره به ناامني مرزها به دليل اين نقيصه گفت: جمهوري اسلامي ايران درمذاكرات خود با طرف هاي عراقي برتوانايي ايران درآموزش نيروي پليس ، مرزباني و فروش تجهيزات به اين كشور تاكيد دارد.

احمدي با بيان اينكه ساير كشورهاي همسايه عراق نيز ازاقدامات تروريستي درداخل اين كشوردرنج هستند، مبارزه با تروريسم در داخل عراق و كشورهاي همسايه آن را از ديگر محورهاي اين اجلاس برشمرد.

وي افزود: در اين اجلاس بروحدت عراق وتماميت كامل ارضي اين كشورهمچنين اداره عراق توسط خود عراقي ها تاكيد خواهد شد.

معاون امنيتي انتظامي وزيركشورخاطرنشان كرد:همسايگان عراق مي توانند به مردم اين كشور كمك كنند تا حكومت را بدست گيرند و بيگانگان طبق زمانبدي مشخص از اين كشور خارج شوند.

وي درپاسخ به پرسشي درخصوص بازسازي عراق گفت:جمهوري اسلامي ايران وساير كشورها ي همسايه عراق معتقدند به دليل مشابهت فرهنگي و جغرافيايي از اولويت ويژه اي براي بازسازي عراق برخوردارند.

احمدي در اين راستا به موانعي كه نيروهاي اشغالگرعراق برسر راه همسايگان عراق از جمله ايران براي بازسازي اين كشور ايجاد كرده اند ، اشاره كرد.

وي درخصوص برخي اظهار نظرها از مسئولان عراقي مبني بر نقش منفي جمهوري اسلامي ايران در اين كشور گفت: جمهوري اسلامي ايران مواضع خود را صريح و شفاف بيان كرد و بعد از اشغال عراق نيز همكاري خوبي با سازمان ملل در جهت كمك به مردم عراق ايفا كرده است.

وي افزود:ما اين اظهار نظرها را مواضع دولت عراق تلقي نكرديم و بهترين گواه ما در عدم دخالت جمهوري اسلامي ايران در نبودن افرادي از كشورمان در ميان دستگير شدگان عراق بوده است.

احمدي گفت :حتي كشور عراق برخي مرزهاي خود را با برخي كشورها مسدود كرد اما درمورد جمهوري اسلامي ايران اين اتفاق نيافتاد.

وي با تاكيد براينكه جمهوري اسلامي ايران هرگز حق مداخله درمسائل داخلي عراق را براي خود قائل نشده است، در پاسخ به پرسشي درخصوص ورود گروههاي تروريستي ازخاك ايران به داخل عراق گفت:اين حرف به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست ضمن آنكه مقامات عراقي نيزهيچ سند و مدركي را در اين خصوص ارايه نكرده اند.

معاون امنيتي انتظامي وزير كشور درباره ثبت نام گروهي تحت عنوان استشهاديون براي مبارزه با اشغالگران گفت: اگر فرد يا افرادي ولو اندك تحت اين عنوان ثبت نام كنند ، حاكميت جمهوري اسلامي ايران اين تفكر را قبول ندارد . وي تاكيد كرد: در صورت اقدام عملي اين افراد حتما با آنان برخورد خواهيم كرد.

وي درباره انتخابات عراق گفت : شعار محوري جمهوري اسلامي ايران اداره عراق با راي هرعراقي است و همه مردم اين كشور از هر قوم و نژاد و قبيله بايد در تعيين سرنوشت خود مشاركت كنند.

معاون امنيتي انتظامي وزارت كشورحضور رهبران القاعده در ايران راتكذيب كرد و گفت: اطلاعات بنده گوياي اين است كه رهبران القاعده در ايران نبوده اند و اگرهم تعدادي از اين افراد به طور غير مجاز وارد خاك ايران شده اند بعد ازدستگيري در اختيار مراجع قضايي ذيربط قرار گرفته اند.

اجلاس وزراي كشور همسايگان عراق دهم و يازدهم آذر ماه با حضور وزراي كشورهاي كويت عربستان،عراق،اردن ، سوريه ، ايران و مصر همچنين نماينده دبيركل سازمان ملل در تهران برپا خواهد بود.