به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته کشورمان که خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا آماده می کند تاکنون 11 مرحله از تمرینات خود را پشت سر گذاشته است و از صبح سه شنبه برای آغاز مرحله ای دیگری از تمرینات به سالن شهید کبکانیان خواهد رفت.

بر اساس برنامه کادر فنی اعضای تیم ملی در نوبت صبح تمرینات سبک را برگزار خواهند کرد ودر نوبت عصر در دیداری تدارکاتی به مصاف منتخب استان مرکزی می‌روند.

وحید حسنی‌پور، امیر مهدی‌زاده، حامد زیگساری، سعید فرخی، مهدی سلطانی، ذبیح اله پورشیب، نادر جودت، ابراهیم حسن بیگی، مهدی دلی خانی، مجید خسروی و احسان حیدری نفرات حاضر در اردوی تیم ملی هستند که عصر سه شنبه به دیدار رقبای اراکی خواهند رفت.

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا اواخر تیرماه در چین برگزار می شود.