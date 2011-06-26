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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۰

طرح تحول آموزش و پرورش در مازندران با جدیت دنبال شود

طرح تحول آموزش و پرورش در مازندران با جدیت دنبال شود

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول جدید ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش مازندران خواستار جدیت در اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی در جلسه معارفه خود با بیان اهمیت موضوع نظارت و ارزیابی عملکرد در بهبود وضعیت خدمت گفت: رشد و تعالی منابع انسانی در دستگاه بزرگ و مقدس تعلیم و تربیت مد نظر همه خادمان در این نهاد می‌باشد و حساسیت این اداره به آن است  که این روند را نظارت دقیق نماید تا اهداف مورد نظر تحقق یابد .

وی برداشت نادرست و سطحی در برخی موارد را ناشی از عدم شناخت وظایف، ماموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های این اداره خواند و گفت: رفتار سازمانی نامناسب و مسائلی از این دست باعث شده است تا برخی نگاه نامناسبی به ارزیابی عملکرد داشته باشند.

کمالی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه تعاون و همکاری و ایجاد وفاق و همدلی برای راهنمایی و ارتقای توانمندی کارکنان یادآور شد: عملکرد نیروها در آموزش و پرورش به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید در تراز جمهوری اسلامی باشد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش مازندران با اشاره به سیاست‌های روز این دستگاه نظیر طرح تحول بنیادین و پروژه‌های مرتبط  با آن که در دستورالعمل‌ها و بیانیه‌های جلسات مدیران می‌آید، اجرایی شدن آن‌ها را از جمله معیارهای ارزیابی اداره متبوع خود عنوان کرد و گفت: نظارت بر کلیه مأموریت ها و وظایف از جمله اساسی‌ترین و اصلی‌ترین مأموریت اداره ارزیابی عملکرد است.

وی گفت: جمع ‌آوری اطلاعات درست در راستای وظایف کارکنان و مدیران و بالا بردن سطح فعالیت به لحاظ کیفی و کمی در راستای ارتقای سازمان برنامه از جمله برنامه‌های کوتاه ‌مدت اداره ارزیابی عملکرد است.

حسین کمالی 24 سال سابقه کار در آموزش و پرورش دارد. از معلمی در مناطق محروم کار خود را آغاز کرد و در سال‌های خدمت خود با عنوان قائم مقام هسته گزینش آموزش و پرورش استان تجربه‌ای ارزشمند را اندوخته است و به عنوان یک چهره ولایی که دغدغه تربیت اسلامی دارد مطرح است.

کد مطلب 1344136

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