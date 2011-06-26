به گزارش خبرنگار مهر، تیم های تکواندو دختر و پسر کشورمان که برای برپایی اردوی مشترک راهی مسکو شده‌اند روز گذشته در پیکاری دوستانه با روسیه تن به شکست دادند. این دیدار به مناسیت سالروز تشکیل کمیته ملی المپیک روسیه و در حضور روسای فدراسیون دو کشور برگزار شد.

تیم نوجوانان پسر کشورمان 3 بر7 مقابل حریف شکست خورد. حسام گل محمدی، مسعود کاظمی و علی خالقی تکواندوکاران پیروز تیم کشورمان بودند. تیم بانوان ایران هم 6 بر4 بازنده میدان را ترک کرد. سولماز عابدی، فاطمه زمانی نیا، فاطمه شاه صاحب و زهرا لکزایی برای تیم کشورمان صاحب پیروزی شدند.

براساس توافقی که روز شنبه بین روسای فدراسیون دو کشور صورت گرفت قرار شد تیم روسیه به تهران آماده و در یک دیدار دوستانه به مصاف نوجوانان کشورمان برود.

فریبرز عسگری سرمربی تیم تکواندو کشورمان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: دیدار خوبی بود، یک تجربه عالی برای نوجوانان و مطمئن هستم که می توانیم از نتایج آن بهترین بهره را ببریم.

وی افزود: تیم روسیه مدتهاست در اردوی تمرینی حضور دارد و آماده وسرحال نشان داد. بر خلاف آنها نوجوانان ما از سر کلاس و امتحانات مدارس به مسکو آمدند و آمادگی لازم را نداشتند. در تهران این شکست را جبران خواهیم کرد.

تیم تکواندو نوجوانان ایران آماده حضور در رقابتهای غرب آسیا می شود. این رقابتها شهریورماه به میزبانی عراق در اربیل برگزار می شود.