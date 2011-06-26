15 میلیارد ریال به تاسیسات آبرسانی کلاردشت خسارت وارد شد

دلاور بابازاده شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد بحران شهرستان چالوس افزود: در راستای عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل کلاردشت شهرستان چالوس شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران تمام اقدامات و فعالیت های خود را در جهت خدمات رسانی صورت داد.

وی افزود: با توجه به آسیب جدی بر تاسیسات منابع آبی برای خروج از حالت اضطراری در روستاهای منطقه 21 دستگاه تانکر ثابت و سیار برای تامین آب آشامیدنی اعزام شد.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار مازندران با اشاره به اینکه در منطقه کلاردشت با محدودیت آب شرب روبرو هستیم گفت: شرکت عملیات ضربتی برای اجرای انتقال و تاسیسات پمپاژ جهت جاری سازی آب به داخل شبکه را شرکت آغاز نموده است .

وی افزود در 24 ساعت آینده با اجرای این سیستم بخشی از مشکلات مردم منطقه رفع می شود.

بابازاده، پیش بینی اعتبار اولیه خسارت وارده و هزینه طرح های اضطراری اجرایی در دست اقدام در بخش آب شرب را بالغ بر 15 میلیارد ریال اعلام کرد.

سیل شب پنجشنبه و روز جمعه در کلاردشت، سبب خسارت فراوان به بخشهای مختلف این شهر گردشگرپذیر شد.

