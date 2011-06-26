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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۵۲

در سیل اخیر/

15 میلیارد ریال به تاسیسات آبرسانی کلاردشت خسارت وارد شد

15 میلیارد ریال به تاسیسات آبرسانی کلاردشت خسارت وارد شد

کلاردشت - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد بحران شرکت آبفار مازندران از وارد آمدن 15 میلیارد ریال خسارت به تاسیسات آبرسانی کلاردشت بر اثر سیل جمعه خبر داد.

دلاور بابازاده شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد بحران شهرستان چالوس افزود: در راستای عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل کلاردشت شهرستان چالوس شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران تمام اقدامات و فعالیت های خود را در جهت خدمات رسانی صورت داد.

وی افزود: با توجه به آسیب جدی بر تاسیسات منابع آبی برای خروج از حالت اضطراری در روستاهای منطقه 21 دستگاه تانکر ثابت و سیار برای تامین آب آشامیدنی اعزام شد.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار مازندران با اشاره به اینکه در منطقه کلاردشت با محدودیت آب شرب روبرو هستیم گفت: شرکت عملیات ضربتی برای اجرای انتقال و تاسیسات پمپاژ جهت جاری سازی آب به داخل شبکه را شرکت آغاز نموده است .

وی افزود در 24 ساعت آینده با اجرای این سیستم بخشی از مشکلات مردم منطقه رفع می شود.

بابازاده، پیش بینی اعتبار اولیه خسارت وارده و هزینه طرح های اضطراری اجرایی در دست اقدام در بخش آب شرب را بالغ بر 15 میلیارد ریال اعلام کرد.

سیل شب پنجشنبه و روز جمعه در کلاردشت، سبب خسارت فراوان به بخشهای مختلف این شهر گردشگرپذیر شد.
 

کد مطلب 1344143

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