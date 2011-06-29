برای موفقیت در مسابقات جهانی نیاز به شانس داریم!

محمد حسن محبی سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: موفقیت در مسابقات جهانی ترکیه به دلیل اینکه این رقابتها گزینشی المپیک هم می باشد نیازمند برنامه ای دقیق و از قبل نوشته شده است.

وی ادامه داد: وقتی پیشنهاد یا انتقادی را برای کمک به رشته کشتی بیان می کنیم هدفمان کمک به ورزش اول کشور است و بدنبال مسائل دیگر نیستیم.

محبی تصریح کرد: زمانیکه مهدی تقوی قهرمان جهان شد ما می‌توانستیم به شکلی او را حفظ کنیم که موفقیت های بسیاری برای مابه ارمغان بیاورد، اما برخوردی با او شد که روز به روز افت کرد ولی امیدوارم در مسابقات انتخابی حقانیت خود را نشان دهد.

دارنده مدال نقره جهان در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال امیدوارم تا بتوانیم در مسابقات جهانی موفق عمل کنیم و سهمیه های حضور در المپیک لندن را بدست بیاوریم، اما با توجه به برنامه ریزی که تا به امروز در رشته کشتی آزاد داشته ایم رسیدن به این هدف نیازمند شانس است.

رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روزهای 7 و 8 تیر ماه در ساری و مسابقات کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن روزهای 22 تا 27 شهریور ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود.