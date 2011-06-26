هویت اجتماعی روستاهای بابل دستخوش تغییر شده است

فضل‌الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: در گذشته روستاها 70 درصد جمعیت کشور و 70 درصد تولیدات در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده بودند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تولیدات کشاورزی به حاشیه رفته و فرهنگ شهرنشینی وارد زندگی روستا شده است.

وی با اشاره به اینکه تولیدات روستا با اندکی تغییر دوباره به روستاها برمی‌گردد، تصریح کرد: هم اکنون هویت اجتماعی و اقتصادی روستا دستخوش تغییر و تحول شده، فرهنگ شهری در روستاها حاکم، شیوه زندگی شهری جایگزین زندگی روستایی و روستاها مهاجر و شهرها مهاجرت‌ پذیر شدند.

حیدری بیان داشت: با تصویب دهیاری خودکفا در مجلس، مدیریت روستایی به روستا محول شد زیرا روستا در طول قرن‌های متمادی مبدا تحولات اقتصادی و اجتماعی بشر بوده است.

وی بیان داشت: این امر منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه‌نشینی و کاهش تولید اقتصادی در روستاها شده و در عمل روستاها از تولیدکننده به مصرف ‌کننده تبدیل شدند.



بخشدار لاله‌آباد گفت: پس از تحولات اقتصادی و صنعتی در قرن‌های گذشته مبداء تحولات از روستا به شهر منتقل شد و در کشور ما نیز با ورود نفت به عرصه اجتماعی نقش روستاها کمرنگ شده است.

بخشدارلاله آباد افزود: پس از انقلاب با همت مسئولان برای توزیع عادلانه ثروت و بکارگیری نخبگان روستایی در شهرها این وضعیت تغییر کرده و در دهه 80 با روی کارآمدن دولت نهم و دهم این روند شتاب بیشتری گرفت به طوری که امروزه تعداد دهیاران در دولت‌های نهم و دهم دو برابر شده است.