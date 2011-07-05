تقی اکبر نژاد مربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: عدم برگزاری مسابقات انتخابی تیم‌ملی یعنی از بین رفتن کشتی و به بن بست رساندن مدعیان جوان که بدون حامی هستند.

وی ادامه داد: کشتی‌گیر طی یک سال زحمت می‌کشد تا خود را در چنین مسابقه‌ای که بدون ارفاق است و تمام حریفان حضور دارند نشان دهد و مهمتر از همه مربیان سازنده که با حداقل حقوق فقط به عشق خدمت به جوانها زحمت می‌کشند تا دست پرورده‌هایشان دوبنده تیم‌ملی را به تن کنند.

اکبرنژاد تصریح کرد: اگر به نتایج به دست آمده در بازیهای آسیایی 2010 گوانگجو در رشته آزاد دقت شود می بینیم که از مجموع سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز، دو مدال طلا متعلق به جمال میرزایی و رضا یزدانی بود که با برگزاری مسابقه انتخابی به عضویت تیم ملی درآمدند.

وی در مورد برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی در ساری اظهار داشت: کادر فنی بهترین تصمیم را گرفتند تا مسابقات با حضور همه مدعیان برگزار شود و اتخاذ چنین راهکاری باعث شد تا بار دیگر انگیزه لازم در بین مدعیان بوجود بیاید و مطمئنا اگر در آینده نیز همین روند ادامه داشته باشد، کشتی ایران به جایگاه قبلی خود نزدیکتر خواهد شد.

اکبرنژاد در پایان خاطرنشان کرد: کشتی ایران دارای پشتوانه‌های خوبی است، حالا هم با شرایطی که حاکم است اگر حق را به حقدار بدهند مطمئنم کسب موفقیت دور از دسترس جوانان شایسته کشورمان در میادین مهم پیش رو از جمله جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن نخواهد بود.

رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد روزهای 8 و 9 تیرماه در ساری برگزار شد.