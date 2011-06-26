محمد علی‌آبادی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت با بیان اینکه کشورهای عضو اوپک در کنار حفظ منافع ملی خود، وضعیت مصرف‌کنندگان بزرگ نفت جهان را هم در نظر می‌گیرند، گفت: قیمت نفت خام از سوی عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی تعیین می‌شود.

سرپرست وزارت نفت با تاکید بر اینکه اوپک به هیچ وجه قصد افزایش قیمت نفت خام را ندارد، تصریح کرد: این در حالی است که این بازار نفت بوده که قیمت این کالای استراتژیک را تعیین می‌کند.

رئیس اوپک با اعلام اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران حفظ سقف تولید نفت اوپک است، اظهار داشت: بر این اساس با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا ایران در اجلاس آتی اوپک با افزایش سقف تولید نفت این سازمان مخالفت خواهد کرد.

تصمیم انفرادی‌عربستان چاره‌ساز نیست

این عضو کابینه دولت دهم در ادامه در خصوص تصمیم عربستان برای افزایش تولید و صادرات نفت خود و عرضه نفت مازاد بیشتر به بازارهای جهانی، توضیح داد: افزایش سقف تولید و صادرات نفت، عربستان در ماه‌های گذشته امتحان شده است.

وی با اعلام اینکه عربستان در ماه‌های گذشته پاسخ روشنی از افزایش تولید و صادرات نفت خود دریافت نکرده است، بیان کرد: این افزایش صادرات نفت عربستان بنا به درخواست آمریکا انجام می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افزایش نفت مازاد عرضه‌شده از سوی عربستان به بازارهای جهانی در بلندمدت چاره‌ساز نیست، تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد با تثبیت سقف تولید نفت اوپک احتمال ایجاد یک ثبات قیمتی در بازارهای جهانی وجود دارد.

در همین حال، سیدمحمدعلی خطیبی نماینده ایران در اوپک از عرضه نفت مازاد برخی از کشورهای صنعتی بر مبنای عرضه، تقاضا و نیاز بازار نفت نیست؛ بلکه ناشی از فشارهای سیاسی به ویژه از سوی آمریکا است، گفته است: آمریکا قصد دارند با هدف کاهش قیمت نفت با فضاسازی، انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری خود را تحت تاثیر قرار دهند.

وی با اشاره به محدودیت در عرضه ذخایر استراتژیک نفت به بازارهای جهانی، تصریح کرد: هم اکنون هیچ کمبودی نفتی در بازار وجود ندارد.

به گزارش مهر، در نشست یکصد و پنجاه و نهم اوپک، اعضای حوزه خلیج فارس و در راس آنها عربستان افزایش سهمیه‌های تولید را خواستار شده بودند؛ اما در مقابل نمایندگان کشورهای الجزایر، آنگولا، ونزوئلا، اکوادور، عراق و ایران خواستار تثبیت سهمیه‌های تولید شدند.



با این تصمیم اوپک سهمیه تولید نفت 12 کشور عضو این سازمان حداقل تا آذر ماه سال‌جاری در سطح 24 میلیون و 845 هزار بشکه در روز تثبیت شده است که پیش‌بینی می‌شود آثار روانی این تصمیم مانع سقوط ناگهانی قیمت جهانی نفت خواهد شد.



همزمان با حفظ سقف تولید نفت اوپک، بهای جهانی طلای سیاه در بازارهای جهانی با افزایش روبرو شد؛ اما با عرضه نفت مازاد عربستان به بازار قیمت جهانی نفت با کاهشی چندین دلاری روبرو شده است.

ذخیره 1.1 میلیارد لیتر سوخت مایع در نیروگاهها



علی‌آبادی در ادامه در پاسخ به سوال مهر مبنی بر انتشار گزارش‌هایی در خصوص کاهش گاز رسانی به نیروگاهها، توضیح داد: در حال حاضر فصل تعمیرات اساسی و دوره‌ای پالایشگاه‌ها، سکوهای دریایی و برخی از تاسیسات بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت گاز ایران آغاز شده است.



سرپرست وزارت نفت با تاکید بر اینکه با انجام این دوره تعمیراتی میزان ظرفیت تولید گاز طبیعی برای دوره کوتاه و موقتی کاهش می‌یابد، تصریح کرد: بر این اساس با مشارکت شرکت ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سوخت مورد نیاز نیروگاهها تامین می‌شود.



وی با اعلام اینکه هم اکنون بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون لیتر فرآورده نفتی در مخازن نیروگاهها ذخیره‌سازی شده است، تبیین کرد: با این ذخیره مطلوب سوخت مشکلی در تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها حتی در صورت کاهش میزان گاز تحویلی وجود ندارد.



این عضو کابینه دولت از آمادگی وزارت نفت برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی چند طرح ضربتی برای افزایش مجدد تولید با تکمیل دوره‌های تعمیراتی در مدار بهره برداری مجدد قرار می‌گیرند.