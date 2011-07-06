امیر علی اکبری کشتی گیر فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در مسابقات بین المللی گرجستان در یک وزن بالاتر به قهرمانی رسیدم اما وزن اصلی من 96 کیلوگرم است.

وی ادامه داد: قرار بود در رقابت‌های جایزه بزرگ باکو در وزن اصلی خودم به میدان بروم و امیدوار بودم بتوانم نظر کادر فنی تیم ملی را برای شرکت در رقابت‌های جهانی مسکو جلب کنم.

دارنده مدال طلای جوانان جهان تصریح کرد: از لحاظ آمادگی شرایط خوبی دارم و فکر می کنم با توجه به جایزه نقدی بالای مسابقات باکو احتمالا کشتی گیران طراز اولی راهی باکو شوند اما به هرحال شرایط حضور من در این رقابت‌ها فراهم نشد و فکر می کنم کادر فنی تیم ملی در جام "پیت لاسیسنسکی" لهستان که در مردادماه برگزار می شود، به من میدان بدهد.

علی اکبری همچنین با اشاره به اینکه کشتی به عنوان ورزش اول ایران و کشتی گیران نیازمند حمایت مسئولان طراز اول کشور برای کسب افتخار در المپیک هستند، خاطر نشان کرد: به هر حال در وزن من بابک قربانی نیز از دیگر مدعیان است و فکر می کنم او سخت‌ترین رقیب من برای کسب دوبنده تیم ملی باشد.

وی در خاتمه تصریح کرد: با این حال من به جز مدال المپیک به چیز دیگری فکر نمی کنم و امیدوارم دوباره به عضویت تیم ملی درآیم تا در مسابقات جهانی با کسب یک مدال خوشرنگ سهمیه حضور در المپیک لندن را بدست بیاورم.

رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن 22 تا 27 شهریورماه در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.