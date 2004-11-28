سرپرستي تيم تحقيقاتي كتابخانه سپيد در گفت و گو با "مهر" : 72 عنوان كتاب مذهبي براي نابينايان طراحي شده است

مهندس سعيد صادقپور سرپرست تيم تحقيقاتي كتابخانه سپيد در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت : با توجه به تعداد بسيار كم كتابهايي كه براي نابينايان چاپ مي شود و همچنين نيازي كه اين قشر از جامعه به مطالعه انواع كتابها دارند ، كتابخانه اي با عنوان كتابخانه سپيد راه اندازي شده است .

وي با شاره به اين كه تا پايان سال 1380 ، 1400 عنوان كتاب به منظور استفاده نابينايان رايانه اي شده است گفت : از اين ميان كه البته جوابگوي نيازهاي گسترده نابينايان كشور نيست ، 72 عنوان كتاب نيز با موضوعات مذهبي تهيه شده است .

به گفته صادقپور، در آداب زيارت ائمه اطهار(ع) و در فضيلت ماه رمضان از شيخ عباس قمي ، دعاي عرفه از مهدي الهي قمشه اي ، آشنايي با قرآن از استاد شهيد مرتضي مطهري ، شاخه طوبي از علامه محمد باقر جعفري و همچنين دعاي افتتاح ، زيارت عاشورا ، حديث كساء ، دعا توسل ، زيارت وارث ، تفسير سوره حمد ، دعاي ندبه و زندگي برخي از ائمه اطهار، از جمله منابع ارزشمند معنوي و مذهبي است كه براي استفاده نابينايان ، به صورت نزم افزار صوتي طراحي شده ، به طوري كه كاربران نابينا از طريق اين نرم افزاي كتاب مورد نظر خود را انتخاب و متن كامل آن را به صورت صوتي مي شنوند .





وي در ادامه با اشاره به اين كه به دليل گراني تجهيزات، امكان بهره برداري تمام نابينايان از امكانات فوق وجود ندارد گفت : در حال حاضر فرهنگسراي انديشه ، فرهنگسراي بهمن ، كتابخانه ملي و مركز نابينايان رودكي از جمله مراكز مجهز به سيستم رايانه اي ويژه نابينايان هستند كه نابينايان بعد از گذراندن دوره كوتاه مدت آموزشي ، مي توانند از امكانات موجود در مراكز فوق استفاده كنند .



راه اندازي كتابخانه سپيد ، كاري از شركت پكتوس است كه با مشاركت مركز نابينايان رودكي ( وابسته به سازمان بهزيستي كشور ) فعاليت مي كند . يكي از فعاليت هاي عمده اين شركت توليد رايانه هاي ويژه نابينايان ( صوتي ، صفحه مانيتور برجسته ) است .