مدیران دستگاههای اجرایی قوانین قضایی را فرا بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه پاک بین ظهر شنبه با تاکید بر این مهم در نشست هم اندیشی مدیران دستگاههای اجرایی با دستگاه قضا گفت: عدم اطلاع کافی مدیران دستگاههای اجرایی از قوانین باعث بروز مشکلاتی در انجام وظایف و تکالیف مربوطه خواهد شد.

وی با بیان این که برخی جرایم منحصر به کارمندان و شاغلین بخش دولتی می باشد بیان داشت: اخذ رشوه، ترک پست سازمانی و تخلیه تلفنی اطلاعات از جمله این جرایم است.

وی افزود: اطلاع از قوانین موجب فعالیت در چارچوب قوانین و سلامت دستگاه اداری می شود امر مهمی که جلب اعتماد اجتماعی را در پی خواهد داشت.

مدیر کل بازرسی استان مرکزی در ادامه یادآور شد: سازمان بازرسی به عنوان بازوی توانمند نظام بر نحوه عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت دارد.