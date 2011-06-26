به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام کودک از دیروز شنبه و با حضور کشتی گیران نوجوانانی از کشورهای ایران، آذربایجان، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و عراق در تبریز آغاز شد.

در این مسابقات که در رشته فرنگی تمامی سرمایه های ایران به جز چهار مدال‌آور جام پیروزی و در کشتی آزاد نیز تنها 10 کشتی گیر غایب هستند، در روز نخست شش مدال طلا از 10 مدال به خارجی‌ها رسید.

- رده‌بندی انفرادی پنج وزن اول این مسابقات بشرح زیراست:

کشتی فرنگی:

42 کیلوگرم: 1- رامیز ممدوف (آذربایجان)، 2- ملیک وسکانیان (ارمنستان)، 3- راسیم صفربایف (آذربایجان) و ایراکی شاوادزه (گرجستان)، 5- الکون حسین‌اف (آذربایجان) و میساک ساهاکیان (ارمنستان)

50 کیلوگرم: 1- علی ارسلان (ایران)، 2- علیرضا غلامحسینی (ایران)، 3- ایوب ولی پور (ایران) و مهدی رستم‌پور (ایران)، 5- سامان رضوانی پور (ایران) و باکوری گوگولی (گرجستان)

58 کیلوگرم: 1- المان مختاراف (آذربایجان)، 2- رئوف علی اکبر لی (آذربایجان)، 3- رامین طاهری (ایران) و جاوید نفس‌اف (آذربایجان)، 5- لیس صباح حسان (عراق) و سید مجید هاشمی (ایران)

69 کیلوگرم: 1- علی شریفی (ایران)، 2- حاجی مراد باقمانوف (آذربایجان)، 3- آساتور آرشاکیان (ارمنستان) و صاحب دریایی (ایران)، 5- گئورگی چخارتیشویلی (گرجستان) و مرصاد مرغزاری (ایران)

85 کیلوگرم: 1- کارن آبکاریان (ارمنستان)، 2- امیرحسین خانپور (ایران)، 3- تورمن ایوب‌اف (آذربایجان) و مجید محمودی (ایران)، 5- گئورگی مدینارادزه (گرجستان) و نیکولاس کاخلاشویلی (گرجستان)

کشتی آزاد:

42 کیلوگرم: 1- مهمت آزین خانلی (ترکیه) و صادق صادق‌اف (آذربایجان)، 3- مهدی نیازی (ایران) و خیراله قهرمانی (ایران)، 5- احمدرضا حجبری (ایران) و هادی جوکار (ایران)

50 کیلوگرم: 1- باقر سورکی آزاد (ایران)، 2- علی محمدزاده (ایران)، 3- ماسیم قدیرلی (آذربایجان) و آرمن خاچاطوریان (ارمنستان)، 5- رامز دارچیدزه (گرجستان) و روسلان سورخایف (آذربایجان)

58 کیلوگرم: 1- جوشن گون عظیم اف (آذربایجان)، 2- رائوپی شاکول اوغلی (گرجستان)، 3- بهمن تیموری (ایران) و فرزاد کولیوند (ایران)، 5- ایمان باقری (ایران) و بهزاد احسان پور (ایران)

69 کیلوگرم: 1- حمیدرضا زرین پیکر (ایران)، 2- شعیب سلیمانی (ایران)، 3- مهران لرستانی (ایران) و امیررضا افشار (ایران)، 5- مصطفی سعیت تورکایا (ترکیه) و عمری گرجیدزه (گرجستان)

85 کیلوگرم: 1- ماگومد سلطان زاکادوف (آذربایجان)، 2- مسعود نوری (ایران)، 3- محمود آنتیس آلتون (ترکیه) و حسین شهبازی (ایران)، 5- محمدعلی موثقی (ایران) و ماگومد عبدالخلیل اف (آذربایجان)

رقابت‌های پنج وزن دوم مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام روز جهانی کودک امروز یکشنبه در سالن پورشریفی تبریز برگزار می شود.