به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محی‌‌الدین حائری شیرازی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به فرارسیدن هفتم تیرماه سالروز شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب، بیان داشت: مشکل گروهک‌ها با شهید بهشتی بر سر نهادینه‌شدن تدین در تمدن بود.



وی گفت: لائیک‌ها می‌گویند که نماز و مسجد بلی، اما قوانین باید از دانشگاه و تجربه نشات بگیرد.



استاد حوزه علمیه خطاب به این افراد گفت: بنده خدا! تو که خاک کردن مرده را بلد نبودی کلاغ به تو یاد داد، حالا به جایی رسیدی که می‌توانی بگویی که من از هدایت الهی مستغنی‌ام.



حائری شیرازی اضافه کرد: وقتی سیر پیروزی انقلاب اسلامی را مرور کنیم از زمان آغاز فعالیت‌های امام تا زمان پیروزی انقلاب، قسط قسط پرداخته شد تا قسط قسط گرفته شد و در این مسیر امتحان صبر و بصیرت بهترین ثمره بود.



وی گفت: در دوران جنگ تحمیلی هم مردم بیش از 100 هزار وثیقه سپردند و نتیجه‌اش این شد که بیش از 30 سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد.



شهیدان وثیقه‌های ظهور امام زمان(عج) شدند



این استاد حوزه با بیان اینکه شهیدان به عنوان وثیقه‌های ظهور امام زمان(عج) معروف شدند، تصریح کرد: نعمت ظهور با این شهدا گره خورده است و دست نوازش امام زمان بر سر این شهداست.



حائری شیرازی خطاب به جانبازان گفت: شما عضوی از بدن را از دست دادید که در قبالش وثیقه گرفتید و چیزی را که بدست آوردید بسیار باارزش است و آنکه دستش قطع شده، جای دستش را به عنوان وثیقه ببوسد.