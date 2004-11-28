چند تن از نمايندگان در تجمع دانشجويان درمقابل مجلس شوراي اسلامي حاضر شدند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر،صدها تن از دانشجويان دانشگاههاي امام صادق ، صنعتي شريف ، دانشگاه آزاد تهران مركز ، مدرسه عالي شهيد مطهري و علوم قضايي همچنان به تجمع خود درمقابل ساختمان مجلس ادامه مي دهند.

دهها تن از نمايندگان مجلس در جمع دانشجويان حضور يافته و حمايت خود را از اين تجمع اعلام كردند. آقايان پرويز سروري ، كوچك زاده ، افروغ ، طلايي نيك ، موسي قرباني ، مصباحي مقدم ، كامران و احمد احمدي از جمله نمايندگاني هستند كه در جمع دانشجويان حضور يافتند و ضمن سخناني در جمع معترضان حمايت خود را از مطالبات دانشجويان و ملت ايران اعلام كردند.

كامران نماينده اصفهان در مصاحبه اي كوتاه با خبرنگار مهر، گفت : سفارت انگليس جاسوس خانه است .

به گزارش خبرنگارمهر چند تن از دانشجويان به نمايندگي از معترضان به كميسيون امنيت ملي رفتند تا مطالبات خود را به صورت شفاف با كميسيون امنيت ملي مجلس مطرح كنند. گفته مي شود وزير كشورهم در كميسيون امنيت ملي حضور دارد.

دانشجويان همچنان منتظرند تا نمايندگان شان نتايج مذاكراتشان با مجلس را به آنان اعلام كنند. دانشجويان مي گويند : تا زمان حصول نتيجه جدي به تجمع خود ادامه خواهيم داد.

همچنين بيانيه هاي متعددي از سوي تشكل هاي دانشجويي دربين دانشجويان توزيع شده است.دانشجويان شعارمي دهند سفير انگلستان اخراج بايد گردد و مجلس انقلابي شجاعت ، شجاعت - وزارت خارجه مصامحه تا به كي .

همچنين تعدادي ازنمايندگان مجلس درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، مي گويند كه اگر فردا قطعنامه اي عليه مصالح ملي ما در شوراي حكام صادر شود ، واكنش بسيار جدي نشان خواهيم داد.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.