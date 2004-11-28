طراحان حركات موزون خواستار عضويت درخانه تئاتر شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي خانه تئاتر، پس از بررسي اين تقاضا انجمن كارگردانان خانه تئاتر طي نامه اي به هيأت مديره خانه تئاتر،خواستار بررسي اين موضوع شد تا براساس جواب هيأت مديره، راه كاري جهت اين پيشنهاد پيدا كند.

همچنين هيأت مديره كارگردانان روز گذشته به تقاضاي گروه كارگردانان نمايش راديويي، جهت مشخص شدن وضعيت صنفي آنان در خانه تئاتر پرداخت و پس از بحث و گفت وگو طي نامه ايي از هيأت مديره خانه تئاتر جهت روشن شدن وضعيت اين گروه كمك و همياري خواست.

در اين جلسه مقررشد با اتمام تجهيز سالن اجتماعات خانه تئاتر براي اعضاء كانون كارگردانان، جلسات تخصصي پخش تله تئاتر هاي خارجي و بررسي آنها گذاشته شود. تا اعضاي اين انجمن بتوانند ازروند توليدات ديگر كشورها نيز مطلع شوند و آثارهرني بزرگ جهان را مورد بررسي قرار دهند.

