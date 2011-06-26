طرح درمان از راه دور در مناطق محروم سیستان و بلوچستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مهدی طباطبایی شنبه شب در نخستین همایش بهداشت و درمان از راه دور یا تله مدیسین در زاهدان اظهار داشت: با اجرای این طرح تمام شهروندانی که در دورترین نقاط روستایی و محروم زندگی می کنند می توانند از خدمات یک پزشک متخصص پایتخت نشین بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: طرح درمان از راه دور عدالت در سلامت را تحقق می بخشد.

طباطبایی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب دستگاه های مربوطه، شاخصهای سلامت در نقاط محروم سیستان و بلوچستان با استفاده از درمان از راه دور ارتقا یابد .

رئیس مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان بیان داشت: درمان از راه دور برای نقاط محرومی مانند این استان که به دلیل وسعت زیاد و کمبود پزشک متخصص با مشکل مواجه است، ضروری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان نیز در این همایش گفت: زمانی که جایگزینی برای ارائه خدمات درمانی در محل وجود ندارد یا تفاوت در ارائه خدمات زیاد است، مهمترین و بهترین کار، استفاده از روش درمان از راه دور است.

کامبیز بهاء الدینی افزود: پزشکی از راه دور یعنی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیمارانی که از خدمات دهنده فاصله زیادی دارند.

وی اظهار داشت: تله مدیسین در شاخه های مختلف پزشکی مانند مغز و اعصاب، رادیولوژی و آسیب شناسی، بیماریهای قلبی، چشم، گوش و حلق و بینی، پوست و اعصاب و روان کاربرد دارد.

بهاء الدینی گفت: از مزایای استفاده از این علم، ارائه خدمات به بیمار در منزل به خصوص افرادی که امکان حرکت آنان وجود ندارد مانند سالمندان و یا گروه های خاصی از بیماران که از حضور در جامعه اجتناب می کنند، ارائه خدمات به زندانها و استفاده در مواقع اورژانس و بلایا است.