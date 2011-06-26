جوانه امید در طرح مسکن مهر خوزستان/ زیرساختها نیز فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تعاونیهای مسکن مهر استان خوزستان شامگاه شنبه در استانداری خوزستان با حضور استاندار خوزستان، مدیران تعاونی و مدیران دست اندرکار در بخش ساخت طرح مسکن مهر برگزار شد و در آن نمایندگان تعاونی به بیان مشکلات خود پرداختند.

اعتبارات مورد نیاز برای ساخت 72 هزار واحد مسکن مهر در استان خوزستان در سال جاری تامین شده این در حالی است که امسال قرار است 37 هزار واحد مسکن مهر در استان تکمیل و تحویل متقاضیان شود.



طرح مسکن مهر که همواره با دیده تردید به آن نگاه می شد و اخبار ضد و نقیضی باعث دلسرد شدن اعضای تعاونی یا همان افرادی که قرار بود با تکیه بر این طرح خانه دار شوند، می شد ولی استان خوزستان با وجود اینکه در بین سایر استانها از مشکلات منحصر به فردی برخوردار بوده در حال رسیدن به نقطه های امیدوار کننده ای است.



با وجود اینکه تاکنون چندین نوبت برای افتتاح و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در شهرهای مختلف استان از سوی شخص استاندار و برخی مدیران متولی طرح مسکن مهر زمانیهایی اعلام شده ولی این وعده ها همچنان محقق نشده و به غیر از افتتاحیه هایی که در اسفندماه سال قبل در ماهشهر و چند شهر دیگر صورت گرفت دیگر خانه هایی در این طرح به بهره برداری نرسید.

این در حالیست که قرار بود تا به امروز تعداد بیشتری از این خانه ها به بهره برداری برسد ولی مشکلات ریز و درشت سر راه احداث این خانه ها باعث شده تکمیل این خانه ها با اما و اگرهای فراوانی روبرو باشد هر چند استاندار خوزستان نسبت به تحویل 37 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال خوشبین است.



سید جعفر حجازی در این خصوص می گوید: به مدیران تاکید کرده ام هیچ خانه ای در طرح مسکن مهر را بدون اینکه زیرساختهای آن همانند آب، برق، تلفن، فاضلاب، مسجد، مدرسه و فضای سبز در سایت آن ایجاد نشود افتتاح نکنید حتی اگر از برنامه زمانبندی عقب بیفتیم.



مدیر کل تعاون استان خوزستان نیز در این مراسم که با حضور تعاونیهای مهر سراسر استان خوستان برگزار شد، گفت: در جلساتی که با حضور مدیران تعاونی های مسکن مهر داشته ایم اجرای مصوبات شورای مسکن استان خوزستان را به آنها گوشزد کرده ایم.



برنامه ریزی برای افتتاحیه در نیمه دوم سال

مسعود امینی افزود: همچنین قرار است اعضای تعاونیهایی که بیشترین سهم آورده را داشته باشند شناسایی و طبق قرعه کشی واحدهای مسکونی آماده یا بیشتر آماده شده را در اختیار آنها قرار دهیم تا با این کار رغبت سایر اعضا که در پرداخت سهم آورده خود تعلل می کنند بیشتر شود.



وی عنوان کرد: برنامه ریزی های ما برای این کار این است که در نیمه دوم امسال یک افتتاحیه پرتعداد داشته باشیم.



اما نمایندگان تعاونی های مسکن مهر در این خصوص درد دلهای فراوان و شنیدنی در خصوص موانع سر راه خود داشتند که مدیران مسئول مسکن به همراه استاندار خوزستان به آنها گوش فرا دادند و نسبت به رفع آنها قول دادند.



سایتهای مسکن مهر ورودی های مطلوبی ندارند

رخیصی مدیرعامل یکی از تعاونیهای مسکن مهر شهرستان آبادان در این مراسم اظهار داشت: متاسفانه سایتهای مسکن مهر در اغلب شهرستانها به خصوص آبادان از داشتن یک ورودی آبرومندانه و مطلوب بی بهره هستند و متاسفانه ورودی ها در طراحی مشخص نشده است.



وی افزود: شهرداری هم حاضر نیست که ورودیها را تکمیل کند زیرا آنها نداشتن بودجه را بهانه کرده اند که به نظر می رسد مدیران ارشد استان باید شهرداریهای استان را مجبور به اجرای مناسب ورودیهای سایتهای مسکن مهر کنند.



رخیصی عنوان کرد: متاسفانه اداره کل مالیاتی تاکید دارد که حتما از تعاونیهای مسکن مهر مالیات بگیرد و معافیت ما را به رسمیت نمی شناسد که مالیات هر ساله برای ما بسیار گران است و ما به این شرایط قادر به پرداخت آن نیستیم.



گلایه پیمانکاران

این پیمانکار طرح مسکن مهر در آبادان با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و گرانی مصالح ساختمانی اظهار داشت: این موضوع باعث گلایه پیمانکاران شده و آنها اعلام کرده اند با این شرایط کار کردن برای آنها به صرفه نیست.



تهرانی یکی از مدیران عامل تعاونیهای مسکن مهر شهرستان دزفول نیز در این مراسم اظهار داشت: 756 واحد از طرح مسکن مهر شهرستان دزفول قرار است به صورت صنعتی ساخته شوند که بانک مسکن حاضر به پرداخت تسهیلات صنعتی برای این تعداد واحدها نیست.



وی افزود: فضای سبز سایتهای طرح مسکن مهر دزفول هنوز اجرا نشده که این وظیفه به عهده شهرداری هر شهرستان محول شده ولی شهرداری دزفول اعلام کرده برای این کار اعتبار لازم را در اختیار ندارد.



فشار ضعیف آب در سایت مسکن مهر اندیشمک

فرزان از مدیران تعاونیهای مسکن مهر شهرستان اندیمشک نیز در این مراسم گفت: فشار آب برای خانه های مسکن مهر اندیمشک خیلی پائین است و افت فشار آن برای مسکونی کردن این خانه ها یکی از نگرانی های جدی ما به شمار می رود این در حالیست که عملیات ساخت واحدهای مسکن مهر اندیمشک تقریبا تکمیل و آماده افتتاح هستند.



وی عنوان کرد: در سایر شهرهای کشور من خبر دارم که مدیران مسکن و تعاون به تعاونی های طرح مسکن مهر شهرستان و استان خود کمک بلاعوض کرده اند در حالیکه در استان خوزستان حتی یک ریال نیز به ما نداده اند و انتظار می رود مدیران استان نیز چنین دیدگاهی نسبت به مسکن مهر استان داشته باشند.



نبود راهکار قانونی برای دریافت سهم آورده

فرزان ادامه داد: یکی از مشکلات ما در ساخت واحدهای مسکن مهر این است که نمی دانیم چه راهکاری برای دریافت سهم آورده از کسانی که حاضر به پرداخت آن نیستند وجود دارد زیرا این کار آنها باعث ایجاد تعلل در مسکن مهر شده و ما قادر نیستیم با اتخاذ شیوه های مناسب سهم آورده را از آنها بگیریم.



هزینه های بالای ساخت در خوزستان

حمید از مدیران تعاونیهای خرمشهر نیز گفت: متاسفانه در استان خوزستان با یک مشکل اساسی مواجه هستیم و آن هزینه بالای ساخت واحدهای مسکن مهر است زیرا در استان خوزستان مجبور هستیم تمام مصالح ساختمانی را از خارج از استان وارد کنیم ضمن اینکه برخی عوامل اجرایی ساختمان نیز از خارج از استان می آیند.



وی افزود: گرما و سختی کار کردن در آن نیز باعث کندی عملیات ساخت و در نتیجه بالا رفتن هزینه های ساخت مسکن مهر شده به همین دلیل انتظار می رود تمهیداتی برای تسریع در کار از سوی وزارت مسکن و بانکهای عامل در اختیار تعاونی های مسکن مهر قرار بگیرد.



حق کارشناسی بالای بانک

حمید اظهار داشت: همچنین مبلغ کارشناسی که بانکها از تعاونها دریافت می کنند خیلی بالاست که انتظار داریم در این خصوص آنها دست به یک تجدیدنظر اساسی در قیمت کارشناسی بزنند.



صداو سیما هم مقصر شناخته شد

همچنین یکی از مدیران تعاونیها هنگام سخنرانی گفت: اسفند ماه سال قبل چندصد واحد مسکن مهر افتتاح شد ولی صدا و سیما تبلیغ چندانی در این خصوص انجام نداد که اگر این کار می شد باعث ترغیب سایر اعضا برای مشارکت بیشتر می شد.



در واکنش به این سخنان امید زمانی مدیر روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی که مجری برنامه نیز بود گفت: ما قصد چنین کاری را داشتیم ولی مبلغ درخواستی صدا و سیمای مرکز استان خوزستان برای پخش دستاوردهای دولت آنقدر بالا بود که ما حتی جرات نزدیک شدن به این کار را نیز نداشتیم.



استاندار خوزستان نیز در این مراسم گفت: هفته آینده وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه و ترابری قصد سفر به استان خوزستان را دارد به همین دلیل کلیه مشکلات تعاونی های مسکن مهر که در این جلسه مطرح شد در اختیار وزیر قرار می گیرد.



سید جعفر حجازی عنوان کرد: باید در نیمه دوم امسال عقب ماندگی نیمه اول سال را جبران کنیم و تا آخر سال جاری اکثر واحد های مسکن مهر استان را تحویل اعضای تعاونی ها بدهیم.



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یک سوم بودجه آماده سازی طرح های مسکن مهر باید از منابع استانی تامین شود ما در بودجه سال جاری تمام اعتبارات لازم را در اختیار سازمان هایی مثل شهرداری برای آماده سازی و ایجاد فضای سبز قرار خواهیم داد.



رئیس شورای مسکن مهر استان تاکید کرد: با تمام این وجود هیچ واحدی بدون ایجاد زیرساختها و فضای سبز به بهره برداری نخواهید رسید حتی اگر این کار باعث عقب ماندگی استان در طرح مسکن مهر شود.



دیوار کوتاه بانک ها

با وجود اینکه تنها حدود پنج درصد مشکلات بیان شده توسط اعضا از عملکرد بانکهای عامل بود ولی در هنگام سخنرانی استاندار و برخی مدیران استانی که بخش زیادی از آن به تعریف و تمجید همیشگی اختصاص یافت هیچکس زحمت یک قدردانی خشک و خالی از بانکهای عامل پرداخت تسهیلات به خود نداد و این کار باعث ناراحتی آنها شد.



ساخت و تکمیل خانه های مسکن مهر با وجود اینکه مدتها یک حرکت لاک پشتی را آغاز کرده و به آرامی رو به جلو قدم بر می دارد ولی بازهم جوانه های امید را در دل متقاضیان دریافت خانه های مسکن مهر در استان خوزستان که ریال ریال خود ر ا جمع کرده و در اختیار تعاونیها قرار داده اند، شکوفا شده است.