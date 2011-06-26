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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۳

بسکتبال قهرمانی غرب آسیا/

ایران قهرمان مسابقات بسکتبال غرب آسیا شد

ایران قهرمان مسابقات بسکتبال غرب آسیا شد

مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا با قهرمانی تیم ملی کشورمان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین روز رقابت‎های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا روز شنبه با برگزاری دو دیدار در اربیل عراق پیگیری شد که طی آن تیم ملی کشورمان در مصاف با عراق با 41 اختلاف امتیاز به پیروزی دست یافت. دیدار دو تیم سوریه و اردن نیز با برتری اردنی‏ها خاتمه یافت. نتایج به دست آمده در روز پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:

* ایران 93 - عراق 52
* سوریه 75 - اردن 92

تیم ملی بسکتبال کشورمان که در دو دیدار نخست برابر تیم‎های سوریه و اردن نیز به برتری دست یافته بود با کسب پیروزی در دیدار شنبه شب در رده نخست جدول رده‎بندی قرار گرفت و عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال غرب آسیا را به خود اختصاص داد. جدول رده‎بندی این رقابت‏ها به شرح زیر است:

1- ایران (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)
2- اردن (2 برد، یک باخت، 5 امتیاز)
3- سوریه ( یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)
4- عراق ( 3 باخت، بدون برد، 3 امتیاز)

مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا به منظور تعیین سه تیم برتر منطقه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان آسیا برگزار شد. بدین ترتیب و با توجه به جدول رده‌بندی مسابقات، تیم‌های ایران، اردن و سوریه سهمیه حضور در این مسابقات را به دست آوردند.

رقابت‌های بسکتبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 24 شهریورماه تا 3 مهرماه در "ووهان" چین برگزار می‌شود. تیم نخست این رقابت‌ها به طور مستقیم راهی بازی‌های المپیک 2012 لندن می‌شود.

کد مطلب 1344192

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