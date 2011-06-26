سقف پرداخت تسهیلات مسکن مهر خوزستان روزانه 20 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید جلالی عزیز پور شامگاه شنبه در همایش بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن مهر استان خوزستان اظهار داشت: از ابتدای امسال و برخلاف سالهای قبل بانک مسکن سقفی را برای پرداخت تسهیلات طرح مسکن در استانهای کشور تعیین کرده است.

وی افزود: بر اساس همین تقسیم بندیها، مدیریت شعب استان خوزستان روزانه مجاز به پرداخت حداکثر 20 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیهاست و ما نیز این مبلغ را میان شهرهای استان تقسیم کرده ایم.



جلالی عنوان کرد: با توجه به حجم بالای تسهیلات پرداختی به تعاونیها از سوی این بانک، مدیران بانک مجبور به اتخاذ چنین روشی شدند ولی با این وجود پرداخت مبلغ روزانه 20 میلیارد ریال نیز نمی تواند رقم کمی باشد.



عضو شورای مسکن مهر استان خوزستان در مورد اعتراض برخی تعاونیها به کارمزد بالای کارشناسی بانک مسکن نیز گفت: این رقم کارشناسی مصوبه شورای عالی پول و اعتبار بوده و بانک موظف به اجرای آن است.



جلالی در خصوص اعتراض تعاونی مسکن مهر شهرستان دزفول در خصوص عدم تخصیص وام با شرایط ساخت به روش صنعتی نیز تصریح کرد: پرداخت وام 250 میلیون ریالی نیاز به مجوز مدیریت بانک مسکن داشت که خوشبختانه این فعالیت در حال اجراست و به زودی بانک مسکن پرداخت آن را به مدیریت شعب بانک مسکن در استان خوزستان ابلاغ می کند.



مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان با اشاره به اینکه بیشترین حجم تسهیلات پرداختی به مشتریان در قالب طرح مسکن مهر بوده است، اظهار داشت: بانک مسکن در خوزستان با پرداخت حدود11 هزار و 414 میلیارد ریال تسهیلات در مقایسه با تمام بانکهای استان بیشترین حجم پرداخت تسهیلات را به خود اختصاص داده است.



وی با اشاره به اینکه این میزان تسهیلات در مقایسه با سال قبل 66 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: در بخش آماده سازی زمینهای طرح مسکن مهر در سال گذشته 219 قرارداد برای ساخت 19 هزار و 95 واحد منعقد شد که در این بین حدود 163 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.



جلالی افزود: در بخش ساخت واحدهای طرح مسکن مهر نیز در سال گذشته شش هزار و 194 قرارداد برای ساخت 32 هزار و 952 واحد مسکونی قرارداد منقعد و دو هزار و 76 میلیارد ریال به مشتریان پرداخت شد.