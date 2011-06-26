رصد دقیق فعالیت فرقه های ضاله/ ماهواره و اینترنت در صدر تهدیدات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عرب پور عصر شنبه به مناسب روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی در جمع خبرنگاران گفت: برخی فرقه های ضاله و نحله های انحرافی در استان کرمان فعالیتهایی دارند که بخوبی مجموعه فرهنگی آنها را رصد و بررسی می کند.

وی گفت: نوع فعالیتهای این گروهها شناخته شده است و درصدد مقابله با آنها برآمده ایم و مبلغان و نخبگان را با این فعالیتها آشنا کرده ایم و از طریق آنها آگاه سازی جامعه به خوبی انجام می شود.

وی از برگزاری آموزشهای تخصصی گروه های اثر گذار جامعه در این راستا خبر داد و گفت: این گروهها شامل روحانیون طرح هجرت و مستقر، مربیان تربیتی آموزش و پرورش و مربیان مراکز قرآنی می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان با اشاره چاپ بروشور و کتابهای مختلف در این زمینه و توزیع در گروههای هدف گفت: در بحث بوستانهای ولایت و هسته فرهنگی جوانان نیز جلساتی در خصوص معرفی این گروهها به اقشار مختلف مردم انجام می شود.

ماهواره و اینترنت در صدر تهدیدات فرهنگی

حجت الاسلام عرب پور در خصوص مهمترین تهدیدات فرهنگی که جامعه کرمان را در معرض خطر قرار داده است گفت: بدون شک در حال حاضر ماهواره و اینترنت در این خصوص رتبه اول را دارد.

وی گفت: ماهواره ها در خانه ها رسوخ کرده است اما آیا باید با جمع کردن دیشها در این راستا اقدام کرد؟ من شخصا عقیده ندارم با جمع آوری دیشها مشکل حل می شود زیرا با پیشرفت علوم به زودی مورد دیگری جایگزین می شود در واقع باید با افزایش شبکه های صوتی و تصویری به مقابله پرداخت.

مدیرکل تبلیغات اسامی کرمان ادامه داد: باید افراد آگاه کرد و خطرات ماهواره را به آنها گوشزد کرد.

وی افزود: از همین کانالهای فرقه های انحرافی تبلیغ می شود و برخی گروه های سیاسی یارگیری می کنند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به برخی فعالیت های ضد فرهنگی در اینترنت گفت: این فضا علاوه بر فرصتها تهدیدهایی را نیز برای جوانان دارد اما باید با ایجاد شبکه های سالم و جذاب فضایی را ایجاد کنیم که جوانان به سمت سایتهای انحرافی جذب نشوند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: هم اکنون جوانهایی در کشور وجود دارد که با استعدادهای خود می توانند به خوبی در این راستا فعالیت کنند و سازمان تبلیغات نیز از آنها حمایت می کنند.

با کمبود روحانی مواجه هستیم

وی ادامه داد: هم اکنون در جامعه با کمبود مبلغ و روحانی روبرو هستیم و این درحالی است که باید به ازاء هر 500 نفر یک روحانی در استان کرمان داشته باشیم که در این خصوص فاصله داریم.

وی با اشاره به وجود دو هزار و 500 مسجد در استان کرمان گفت: تنها یک چهارم این مساجد امام جماعت دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان افزود: سعی شده است با اعزام گروههای تبلیغای این مشکل به حداقل ممکن برسد.

وی گفت: در کنار مشکل کمبود روحانی با مشکل توزیع نامناسب نیز مواجه هستیم.

حجت الاسلام عرب پور افزود: باید در چشم اندازی مشخص به نرم مطلوب نزدیک شویم و هدف این است که به ازاء هر 500 نفر یک روحانی داشته باشیم.

وضعیت فرهنگی نگران کننده نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان در خصوص وضعیت فرهنگی استان کرمان گفت: وضعیت موجود مطلوب نیست اما نگران کننده نیز نیست و باید سعی کنیم خود را به وضعیت مطلوب برسانیم.

وی ادامه داد: وقتی داریم یک بیمار را درمان می کنیم اگر به بدن وی ویروسی وارد نشود به خوبی قابل درمان است اما اگر جامعه را بیمار در نظر بگیریم دائما در معرض تهدیدات فرهنگی قرار دارد و به همین دلیل نتیجه فعالیتهای دینی نیز زمانبر است.

وی با اشاره به برخی فعالیتهای فرهنگی همچون اعتکاف، نماز جمعه و حضور گسترده مردم در آنها گفت: خوشبختانه نبض مذهبی جامعه مطلوب است و علیرغم تبلیغات سوء فراوان مردم باورهای معنوی عمیقی دارند که باید از این فرصتها در راستا تعالی فرهنگی استفاده کرد.