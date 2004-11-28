مطبوعات ورزشي ايران فدراسيون فوتبال را مقصرشكست جهاني فوتسال ايران مي دانند

به گزارش خبرگزاري" مهر" بخش ورزشي تلويزيون قطردراين باره گفت: فوتسال ايران مانند حضوردرهنگ كنگ وكسب مقام چهارم درتايوان موفق نبود وبا دوشكست سنگين كارنامه تيم قهرمان آسيا دراين دوره بسته شد.

گوينده اين تلويزيون افزود: مطبوعات ورزشي ايران با انتقاد شديد ازحذف تيم ملي فوتسال كشورشان فدراسيون فوتبال اين كشوررا مقصر باختهاي سنگين تيم ملي فوتسال خود اعلام كردند وخواستار بازنگري درتشكيلات فوتسال ايران شدند. تلويزيون قطريادآورشد اميد آن مي رفت تيم قدرتمند آسيا كه درقاره خود نيزبازي مي كرد حداقل به دوردوم بازيها راه پيدا مي كرد.

كانال ورزشي كويت حذف تيم پرستاره ايران را ازحوادث مهم فوتسال جام جهاني فوتسال دردوره اول اين مسابقات برشمرد وگفت: ايران بسادگي حذف شد تا موج حملات مطبوعات گسترده ورزشي ايران گريبان مسوولان فوتبال اين كشوررا بگيرد. گوينده اين كانال ورزشي گفت: آسيايي ها هم ازدوشكست ايران شوكه شدند و انتظارمي رفت اين تيم با قدرت بيشتري پا به ميدان جام جهاني فوتسال مي گذاشت.

وي تصريح كرد: به احتمال زياد سطح تغييرات دراين تيم بعد ازحذف زودهنگام از جام جهاني گسترده خواهد بود، بخش ورزشي تلويزيون العراقيه نيزحذف فوتسال ايران را غيرمنتظره خواند وعنوان كرد تيم خوب ايران شكستهاي سنگيني را مقابل نمايندگان اروپا وآمريكاي جنوبي پذيرفت تا شلاق انتقاد مطبوعات ايران برگرده فدراسيون فوتبال ايران كشوربنشيند.

اين تلويزيون با پخش صحنه هايي ازديدارايران وآرژانتين گفت: مطبوعات ايران به رفتارغيرورزشي بازيكنان فوتسال خود نيز تاخته اند وعدم روحيه مناسب را نيز يكي از دلايل حذف زود هنگام تيم قهرمان آسيا مي دانند. اگرچه مسوولين مربيان تيم فوتسال ايران براين باور هستند كه حذف تيم آنها به دليل داوري بد وزمين نامناسبت مسابقات بوده است.

مفسر ورزشي تلويزيون العراقيه گفت: ايراني ها درفوتسال دچارمشكل هستند. وي به اظهارات مربي تيم ملي آرژانتين درپايان ديداربا ايران اشاره مي كند ومي گويد ايراني ها ازعدم انسجام تيمي رنج مي بردند.

وي تاكيد كرد: اگرايراني ها فوتسال خود را ترميم نكنند، به زودي درآسيا نيزدچار مشكل مي شوند.

تلويزيون ورزشي عربستان هم با اشاره به باخت وحذف تيم فوتسال ايران اذعان كرد فوتسال آسيا دراين دوره بسيارضعيف عمل كرد وبا فوتسال جهان فاصله خود را بيشتركرد.