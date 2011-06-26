اولین همایش سالانه قرآن در گلستان برگزار می شود

حجت الاسلام ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با هدف تجلیل از برترین های قرآنی سال 90 در شش ماهه دوم سال برگزار می شود.

وی ضمن گرامیداشت هفته تبلیغ افزود: اساسا فرهنگ یک ضرورت برای جامعه محسوب می شود و مانند هوا برای انسان ضروری است.

وی با اشاره به ماموریت های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان ماموریت های متعددی را دنبال می کند که برخی از آن ها به پایان رسیده وبرخی ماموریت های جدید نیز به آن افزوده شده است.

وی سازماندهی وساماندهی هیئت های مذهبی و مداحان استان، راه اندازی دبیرستان معارف در شهرستان ها و ساماندهی مبلغان را از جمله اقدامات این سازمان ذکر کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: درستادی به نام ستاد شئون فرهنگی مناسبت های مختلف استان را رصد می کنیم وآنچه در استان اتفاق می افتد در این رصد پیگیری و برای حذف خرافات و پیرایه ها اقدام می شود و برخی مناسبت ها که احتیاج به احیا دارد نیز احیا می شود.

وی تصریح کرد: احداث خانه عالم در روستاهایی با جمعیت زیاد از اولویت های ما است و در حال حاضر حدود 70 خانه عالم در روستاه اداریم که قرار است به 300 خانه عالم برسد.

وی تعداد روحانیان ثابت روستا ها را 80 روحانی عنوان کرد و گفت: فعالیت های قرآنی از جمله برنامه های ما در استان است و در حال حاضر آموزش های تخصصی در استان از برنامه های مهم ما است.

ولی نژاد توسعه کتابخانه های شبستان از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نزدیک به 50 کتابخانه در مساجد استان وجود دارد که بنای توسعه را در این بخش داریم.

وی تقویت و تقریب بین مذاهب و همدلی و وحدت بین شیعه و سنی را از برنامه های این نهاد ذکر کرد و یادآورشد: اعزام مبلغ در طول سال ودر ماه های رمضان ومحرم به شکل سازمان یافته از اهم برنامه های ما برای تامین نیاز تبلیغی استان است.



مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اجرای طرح اوقات فراغت در استان را تحت عنوان هسته های فرهنگی و بوستان معرفت را نیزاز برنامه های این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست های ما در بخش کلان فرهنگی این است که دیدگاه رهبری را در بخش مبارزه با تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهیم و دغدغه فرهنگی ایشان را که همه جامعه باید برای فرهنگ گام بردارند به جامعه انتقال دهیم.