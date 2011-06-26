آخرین وضعیت تفکیک جنسیتی در دانشگاه امیرکبیر/ وزارت علوم برنامه دارد

دکتر علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه برنامه هایی را تدوین کرده است، افزود: این برنامه ها به دانشگاهها ابلاغ شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: اما آنچه که به نظر می آید این است که اجرایی کردن این طرح نیاز به بررسیهای بیشتری دارد تا باعث آسیبهای علمی در دانشگاهها نشود.



رهایی یادآور شد: از سوی دیگر این طرح باید به گونه ای اجرایی شود که زمینه و امکان ادامه تحصیل اقشار علاقه مند جامعه را فراهم کند.



وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح تعجیلی در کار نیست اظهار داشت: در عین حال چارچوبی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه تعیین کرده است در دانشگاهها مطرح و هماهنگیهای آن نیز در دستور کار قرار دارد تا زمانی که این طرح در حد وسیع اجرایی می شود مشکلی وجود نداشته باشد.



رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه امکان اجرای این طرح با توجه به شرایط فعلی دانشگاهها امکانپذیر نیست یادآور شد: اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نیاز به فضا و امکانات خاصی دارد.