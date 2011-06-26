به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار جلال طالبانی رئیس جمهور عراق، حضور غاصبانه و مداخله جویانه امریکایی ها را منشأ مشکلات عراق و منطقه خواندند و خاطرنشان کردند: با وجود این حضور متکبرانه، رویدادها و حوادث جاری در منطقه نشان می دهد سیاست خاورمیانه ای امریکا رو به ضعف است و ملتها باید از این واقعیت، استفاده کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از گامهای محکم ملت و دولت عراق برای حل مشکلات افزودند: ملت بزرگ عراق و مسئولان این کشور با پشت سرگذاشتن گذرگاههای دشوار، در حال خروج از محنت سالهای اخیر هستند و باید با حکمت و صبر و شجاعت مشکلات باقیمانده را نیز حل کنند.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر گسترش و تقویت هرچه بیشتر همکاریهای ایران و عراق، این همکاریها را امری طبیعی و نشانه برادری و دوستی حقیقی دو ملت دانستند و افزودند:نیروهای مسلح ایران و عراق، 8 سال با یکدیگر در جنگ بودند اما دو ملت اکنون کدورتی از یکدیگر ندارند چرا که می دانند رژیم مضمحل شده صدام، عامل تحمیل جنگ به دو ملت دوست و برادر بوده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به روابط خوب مسئولان کشور عراق با جمهوری اسلامی ایران، برخی تلاشها برای تضعیف روابط دوستانه ایران و عراق را محکوم به شکست دانستند و افزودند: در پرتو پیوندهای عمیق دینی و فرهنگی، روابط دو ملت و دو کشور روز به روز محکم تر خواهد شد.

امریکایی ها برای تمدید حضورشان درعراق، روی اختلاف جناحهای این کشور حساب باز کرده اند

ایشان، وحدت هرچه بیشتر جناحهای عراقی را موجب استحکام مواضع این کشور دانستند و خاطرنشان کردند: امریکایی ها برای تمدید حضورشان درعراق، روی اختلاف جناحهای این کشور حساب باز کرده اند و گروههای عراقی باید با هوشیاری مانع تحقق اهداف آنها شوند.

در این دیدار که احمدی نژاد هم حضور داشت، رئیس جمهور عراق با اشاره به عمق پیوندهای تاریخی دو ملت ایران و عراق گفت: روابط اقتصادی - سیاسی و فرهنگی تهران – بغداد مسیر توسعه را طی می کند و امیدواریم زیرساختهای عراق را با توان فنی و تجربیات ایران بازسازی کنیم.

طالبانی افزود: جناحها و گروههای مختلف عراقی در پیشرفت و آبادانی عراق هم نظر هستند و متفق القول با تمدید حضور نظامیان امریکایی مخالفند.