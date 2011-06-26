بازاریان در تعهد مازندران برای 120 هزار شغل پیشتاز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در نشست با روسای مجامع امور صنفی مازندران در ساری با اشاره به نقش برجسته اصناف و بازرایان در تمام طول انقلاب گفت: اصناف همواره در دفاع از آرمان‌های شهدا در تمام دوران انقلاب اسلامی پیشرو و پیشتاز هستند.



وی با اشاره به اینکه بازاریان همواره از ولایت و مرجعیت پشتیبانی کردنده اند افزود: بسیج اصناف یکی از اقدامات درخور تحسین دراین مجمع است که این نهاد می تواند با برنامه ریزی اصولی نسبت به اشاعه اصول تجارت اسلامی در بین صنوف مبادرت کند.



استاندار مازندران تصریح کرد: می توان با پرداختن به مباحث داد وستد اسلامی دربین کسبه و بازاریان جریان مبادلات تجاری را در مسیر پویایی قرار داد.

طاهایی، اصناف را جزو افراد خوش فکر و نخبگان جامعه دانست وتصریح نمود: صنوف وبازاریان، عامل مهم واصلی حرکت اقتصاد کشور هستند.



استاندار مازندران با اشاره به اهمیت اقامه نماز اول وقت درجامعه گفت: مجمع امور صنفی در هرشهرستان نسبت به اقامه نمار در بازار همت ویژه داشته باشند چرا که نماز اول وقت، برکت فروان با خود به همراه دارد.



طاهایی بهترین معروف راتقویت همدلی و وفاق درجامعه دانست وگفت: ماموریت نظام با مشارکت مردم، ایجاد فضای دوستی، مودت و حفظ آرامش در جامعه محقق می شود.



وی با اشاره به اینکه مازندران در طول تابستان چند برابر جمعیت خود پذیرای مسافران از اقصی نقاط کشور است تصریح کرد: اداره بازرگانی با برنامه ریزی وهمکاری متولیان طرح های سالم سازی دریا، دادوستد سواحل مازندران را به مجامع صنفی بسپارد.



استاندار مازندران با اشاره به مباحث مربوط به صنف رایانه ها وارتباط تنگاتنگ این نوع مشاغل با جوانان گفت: مجمع امور صنفی با همکاری مدیران مربوطه استانی ، با انتخاب راه کار درست و هدف گذاری مناسب، فعالیت واحد های صنفی را سازماندهی مناسب نمایند.



وی با اشاره به تعهد استانی برای ایجاد ۱۰۲ هزار فرصت شغلی از بازاریان خواست با سرمایه گذاری مطمئن ضمن ایجاد اشتغال پایدار برای رسیدن به این هدف با مسئولین استان داشته باشند.



طاهایی در این دیدار از بازاریان خواست تا در اعیاد و مناسبت های دینی وملی با برگزاری مراسم مختلف در ایجاد فضا و روحیه شاد و دوستی جامعه همکاری کنند.