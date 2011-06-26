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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۶

مصلحی به مهر خبر داد: گفتگوهای اطلاعاتی ایران و عراق برای تعیین تکلیف اردوگاه اشرف

مصلحی به مهر خبر داد: گفتگوهای اطلاعاتی ایران و عراق برای تعیین تکلیف اردوگاه اشرف

وزیر اطلاعات با بیان اینکه گفتگوهایی را با مسئولان عراقی انجام داده ایم تا هرچه زودتر تکلیف پادگان اشرف را روشن کنند، گفت: دستگاه اطلاعاتی کشور اقدامات قابل توجهی در کنترل و دستگیری اعضای گروهکهای تروریستی دارد.

حجت الاسلام حیدر مصلحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات دستگاه امنیتی در جلوگیری از فعالیت گروهک های تروریستی در داخل کشور، اظهار داشت: اقدامات گروهکهای تروریستی مختلف است و مجموعه ای که بعنوان گروهک نفاق و منافقین وجود دارند هم اکنون در حال اضمحلال و فروپاشی هستند.

وی اضافه کرد: در همین راستا برای اینکه هر چه زودتر فروپاشی گروهک تروریستی منافقین صورت گیرد دستگاه اطلاعاتی برنامه هایی را در دستور کار داشته و اقداماتی را انجام می دهد.
 
وزیر اطلاعات ادامه داد: در این زمینه ما در داخل عراق گفتگوهایی را با مسئولان عراقی انجام داده ایم تا هرچه زودتر وضعیت پادگان اشرف را روشن کنند.
 
وی با اشاره به اینکه سایر گروهکهای تروریستی در غرب و شرق کشور مستقر هستند، گفت: البته هیچکدام از این گروهکهای تروریستی در داخل کشور متمرکز نیستند بلکه گروهکهای وارداتی هستند و از خارج کشور با سرمایه گذاری سرویسهای جاسوسی از جمله سازمان موساد، سازمان سیا و سازمان جاسوسی انگلیس وارد کشور می شوند.
 
مصلحی تصریح کرد: بدلیل اشراف گسترده اطلاعاتی دستگاه امنیتی کشور این گروهکهای تروریستی وارداتی نمی توانند در داخل کشور متمرکز باشند.
 
وی خاطرنشان کرد: دستگاه اطلاعاتی کشور اقدامات قابل توجهی در کنترل و دستگیری اعضای چنین گروهکهای تروریستی دارد، اما بدلائل امنیتی فعلا از بیان این موارد معذوریم.
 
 
کد مطلب 1344216

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