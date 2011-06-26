اختصاص سه میلیارد ریال به برنامه های اقامه نماز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز مازندران با اشاره به وجود چهار و 500 مسجد و ۱۲۶۲ امامزاده در استان، گفت: مردم ولایتمدار مازندران میلیاردها تومان برای بازسازی و نوسازی این اماکن مقدس هزینه می کنند.



وی افزود: مسئولان باید با اتخاذ راهکارهای درست و اصولی و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نسبت به ترویج فرهنگ نماز، تلاش بیشتری از خود نشان دهند.



طاهایی، احیاء و ترویج فرهنگ اصیل اسلامی از جمله برپایی اقامه نماز اول وقت را از جمله دغدغه های اصلی مسئولان ذکرکرد و اظهار داشت: در نظام اسلامی باید قشر جوان را بیشتر با مفاهیم قرآنی آشنا کرد.



استاندار مازندران با اشاره به وجود ۱۶۰ طرح دریا در سواحل استان، بیان داشت: مسئولان باید نسبت به احداث سکوهای مناسب ویژه اقامه نماز در سواحل مازندران اقدام کنند تا این فریضه دینی در کنار استغاده از مواهب خدادادی به جا آورده شود.



وی، بر لزوم تجهیز نمازخانه و نصب قبله نما به ویژه در مساجد و اقامتگاهای بین راهی تاکید کرد و اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی باید برای نصب قبله نما در تمامی سالن های ورزشی استان اهتمام کرده و جدول زمانی مسابقات ورزشی را طوری تنظیم کند که با زمان اذان تداخل نداشته باشد.



طاهایی از احتمال برگزاری همایش خیران مسجد و نمازخانه ساز استان در سال جاری خبر داد.