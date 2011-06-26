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۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

دانشگاه آب و برق تابستان خوابگاه ندارد/ اعتراض دانشجویان و پاسخ دانشگاه

دانشگاه آب و برق تابستان خوابگاه ندارد/ اعتراض دانشجویان و پاسخ دانشگاه

دانشگاه صنعت آب و برق در پی اعتراض برخی دانشجویان به عدم واگذاری خوابگاه در ترم تابستان اعلام کرد بر اساس مصوبه وزارت علوم، شورای این دانشگاه در ترم تابستان به دانشجویان خوابگاه ارائه نمی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراض عده ای از دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق به عدم ارائه خوابگاه در ترم تابستان که منجر به تجمع این عده مقابل دفتر رئیس این دانشگاه شد شنبه شب جلسه ای با حضور ریاست این دانشگاه برگزار شد.

دانشگاه صنعت آب و برق پس از برگزاری این جلسه اعلام کرد به دلیل عدم ارائه ترم تابستانی و کاهش فعالیت های آموزشی دانشگاه و وجود تعطیلات تابستانی یک ماهه در دانشگاه صنعت آب و برق خوابگاه، با توجه به بخشنامه ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای این دانشگاه در تاریخ 30 خردادماه به اتفاق آرا تصمیم گیری کرد که در تابستان امسال خوابگاه دانشجویان مطابق ضوابط تعطیل است.

کد مطلب 1344221

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