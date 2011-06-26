دانشگاه آب و برق تابستان خوابگاه ندارد/ اعتراض دانشجویان و پاسخ دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراض عده ای از دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق به عدم ارائه خوابگاه در ترم تابستان که منجر به تجمع این عده مقابل دفتر رئیس این دانشگاه شد شنبه شب جلسه ای با حضور ریاست این دانشگاه برگزار شد.

دانشگاه صنعت آب و برق پس از برگزاری این جلسه اعلام کرد به دلیل عدم ارائه ترم تابستانی و کاهش فعالیت های آموزشی دانشگاه و وجود تعطیلات تابستانی یک ماهه در دانشگاه صنعت آب و برق خوابگاه، با توجه به بخشنامه ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای این دانشگاه در تاریخ 30 خردادماه به اتفاق آرا تصمیم گیری کرد که در تابستان امسال خوابگاه دانشجویان مطابق ضوابط تعطیل است.