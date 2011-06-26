دولت میقاتی 100 درصد لبنانی است/ اتهام کینه توزانه به ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، "سید حسن نصرالله" جمعه شب دراظهاراتی مهم با اشاره به تشکیل دولت تاکید کرد: این یکی از نادرترین موارد است که دولت کاملا لبنانی تشکیل شد.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: دلیل تاخیر تشکیل دولت موانع داخلی و فشارهای خارجی بود که با اراده شخصیتها همه آنها کاملا حل شد.

تهمت به ایران و سوریه کینه توزانه است





نصرالله گفت: تشکیل دولت لبنان در درجه نخست جزو منافع ملی کشور است، و سوریها و ایرانیها هیچ دخالتی در این امر نداشته اند.



توطئه یا تلاش برای براندازی نظام بازدارنده و مقاوم در سوریه خدمتی بزرگ به اسرائیل و سیطره‌ آمریکایی صهیونیستی بر این منطقه است. وی افزود: بار دیگر توقعات اشتباه گره 14 مارس که می پنداشتند اکثریت جدید نمی تواند دولت تشکیل دهد، شکست خورد.



دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه دولت جدید مبنی براینکه دولت میقاتی دولت حزب الله است، اظهار داشت: اگر به واقعیت ها بنگریم، می بینیم که ما در برابر دولتی قرار داریم که حزب الله در آن فقط 2 وزیر دارد.



وی افزود: دولت جدید، دولت ائتلاف ملی و متشکل از همه طیف ها است. تلاشها بر این است که همگی به عنوان یک تیم کار کنیم و درست نیست که دولت از داخل به اکثریت یا اقلیت تقسیم شود.



سید حسن نصرالله در ادامه خطاب به جریان 14 مارس اظهار داشت: شما همواره بر کمکهای خارجی و جنگ اسرائیل علیه مقاومت و تحولات بین المللی تکیه می کردید و امروز نیز اظهارات شما حاکی از تمایلتان برای سرنگونی نظام در سوریه است. همواره به مسائل خارجی تکیه می کنید، اما همه این محاسبات شکست خواهد خورد.



نصرالله با اشاره به توطئه ها در داخل لبنان علیه مقاومت گفت: سال گذشته در مناسبتهای مختلف گفتم که ما در برابر نفوذ اسرائیل ایمن هستیم و بین ما مزدوران اسرائیل وجود ندارند.



وی ادامه داد: گفته بودم ما دستگاهی فعال و قوی در مبارزه با جاسوسی داریم و هنگامی که 3 تن از برادران اهل تسنن ما سال گذشته به مزدوری متهم شدند، تحقیقاتی انجام دادیم و مشخص شد که آنها بیگناه هستند.



سید حسن نصرالله با اشاره به این که دولت جدید لبنان دولت ائتلاف ملی است تاکید کرد: دولت جدید لبنان در واقع دولت ائتلاف ملی است و همه در این دولت تلاش دارند برای منافع لبنان کار کنند و هیچ چیز بر اساس این که این گروه در اقلیت و این گروه در اکثریت است نیست.

سید حسن نصرالله در ادامه تاکید کرد: تهمت به ایران و سوریه مبنی بر دخالت در تاخیر یا مانع شدن از تشکیل دولت، اتهامی کینه توزانه است و نه یک برداشت سیاسی.نصرالله گفت: تشکیل دولت لبنان در درجه نخست جزو منافع ملی کشور است، و سوریها و ایرانیها هیچ دخالتی در این امر نداشته اند.وی افزود: بار دیگر توقعات اشتباه گره 14 مارس که می پنداشتند اکثریت جدید نمی تواند دولت تشکیل دهد، شکست خورد.دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه دولت جدید مبنی براینکه دولت میقاتی دولت حزب الله است، اظهار داشت: اگر به واقعیت ها بنگریم، می بینیم که ما در برابر دولتی قرار داریم که حزب الله در آن فقط 2 وزیر دارد.وی افزود: دولت جدید، دولت ائتلاف ملی و متشکل از همه طیف ها است. تلاشها بر این است که همگی به عنوان یک تیم کار کنیم و درست نیست که دولت از داخل به اکثریت یا اقلیت تقسیم شود.سید حسن نصرالله در ادامه خطاب به جریان 14 مارس اظهار داشت: شما همواره بر کمکهای خارجی و جنگ اسرائیل علیه مقاومت و تحولات بین المللی تکیه می کردید و امروز نیز اظهارات شما حاکی از تمایلتان برای سرنگونی نظام در سوریه است. همواره به مسائل خارجی تکیه می کنید، اما همه این محاسبات شکست خواهد خورد.نصرالله با اشاره به توطئه ها در داخل لبنان علیه مقاومت گفت: سال گذشته در مناسبتهای مختلف گفتم که ما در برابر نفوذ اسرائیل ایمن هستیم و بین ما مزدوران اسرائیل وجود ندارند.وی ادامه داد: گفته بودم ما دستگاهی فعال و قوی در مبارزه با جاسوسی داریم و هنگامی که 3 تن از برادران اهل تسنن ما سال گذشته به مزدوری متهم شدند، تحقیقاتی انجام دادیم و مشخص شد که آنها بیگناه هستند.سید حسن نصرالله با اشاره به این که دولت جدید لبنان دولت ائتلاف ملی است تاکید کرد: دولت جدید لبنان در واقع دولت ائتلاف ملی است و همه در این دولت تلاش دارند برای منافع لبنان کار کنند و هیچ چیز بر اساس این که این گروه در اقلیت و این گروه در اکثریت است نیست.



نصر الله سپس با اشاره به این که هدف جریان 14 مارس از بیان اینکه این دولت، دولتی از آن حزب الله است ایجاد اختلافات داخلی است، اظهار داشت: این گروه اصرار دارند این دولت را دولت حزب الله بنامند که این برخلاف واقعیت بوده و در واقع هدف از این اقدام ایجاد فتنه‌ و اختلافات داخلی است. آنها با تاکید بر این که حزب الله حزبی شیعی است که هم اکنون بر دولت و قدرت استیلا جسته می‌خواهند، گروه‌ها و طوایف دیگر را تحریک کنند.



دبیرکل جنبش حزب الله لبنان با اشاره به این که حزب الله منافعی در سطح بین المللی ندارد که نگران ضربه خوردن آن باشد، گفت: گروه 14 مارس نمی‌داند، با این اقدام خود چه ضرباتی را به وجه بین المللی لبنان و اقتصاد آن وارد می‌کند. حزب الله منافعی در خارج ندارد که نگران آنها باشد بنابراین اینگونه اقدامات بی‌شک منافع داخلی و خارجی لبنان را هدف قرار می‌دهد.



وی با تاکید بر این که جریان 14 مارس از سازوکارهای سیاسی و دموکراتیک ناآگاه است،‌ افزود: اگر این گروه چیزی از روند سیاسی دموکراتیک شدن می‌دانست هیچ گاه راضی نمی‌شد، با این اقدامات به برافروختن جنگ داخلی در کشور دامن زده و به منافع لبنان ضربه وارد کند. به همین دلیل من به آنها و به خودمان توصیه می کنم هیچگاه مرتکب اقدامی نشویم که موجب بروز اختلافات داخلی در کشور شود.



نصر الله با اشاره به بیانیه وزارتی دولت میقاتی . ابهامات درباره تصویب آن اظهار داشت: در این موضوع مشکلی نمی‌بینم. این بیانیه ظرف 10 روز مورد بحث و مناقشه قرار خواهد گرفت و دولت می تواند رای اعتماد را بدست آورد و موانع موجود را از پیش‌رو بردارد.



دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنرانی خود که از طریق شبکه تلویزیونی المنار لبنان پخش می‌شد، به بزرگنمایی برخی رسانه‌ها در خصوص بازداشت جاسوس‌های اسرائیلی در میان عناصر حزب‌الله اشاره و تاکید کرد که در سال‌های گذشته بارها گفته است که حزب‌الله ایمن است و جاسوس‌های اسرائیلی در میان عناصر این حزب وجود ندارد.



وی ادامه داد: اسرائیل هنگامی که از نفوذ در میان عناصر حزب‌الله ناکام ماند دست به دامن سیا شد و جاسوسانی که حالا وجود دارند جاسوس‌های اسرائیل نیستند بلکه 3 جاسوس هستند که دو تا از آنها وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا هستند و پرونده نفر سوم نیز همچنان در دست تحقیق است تا ارتباطش با موساد، سیا یا یک سازمان اروپایی کشف ‌شود.



دبیرکل حزب‌الله لبنان ابراز داشت: چند ماه قبل و در فعالیت دستگاه‌های ضد جاسوسی حزب‌الله دو مورد جداگانه به دست آمد که نشان می‌داد با افسران جاسوسی آمریکا که در سفارت این کشور در منطقه عوکر کار می‌کنند ارتباط دارند.



وی در ادامه با تاکید مجدد بر تعداد جاسوس‌ها اظهار داشت: این تعداد همانی است که به آن اشاره کردم و اگر بیشتر از این بود شجاعت گفتنش را داشتم.



نصرالله ادامه داد: برخی از رسانه‌های عربی کار را به جایی رسانده‌اند که این تعداد را صد نفر اعلام کرده‌اند. همچنین هیچ فرد روحانی در میان آنها وجود ندارد و میان آنها هیچ فردی از نزدیکان حلقه نزدیک به من نیز چه از نظر امنیتی و چه عملی وجود ندارد و هیچ کدام از آنها نیز هیچ ارتباطی با مراکز امنیتی حساس نداشته‌اند و هیچ اطلاعاتی که بتواند ضربه به زیر ساخت‌های امنیتی و نظامی و قدرت مبارزه مقاومت بزند در اختیار نداشته‌اند، آنها همچنین هیچ ارتباطی با ترور "عماد مغنیه" و دادگاه حریری ندارند.



وی در ارزیابی امنیتی از اتفاقات موجود تاکید کرد: ناتوانی اسرائیل در برابر حزب‌الله همچنان ادامه دارد چرا که آنها مجبور شده‌اند از سیا کمک بگیرند. اسرائیل در سه سال اخیر در لبنان ضربات سختی خورده است و علت موفقیت سیا نیز به این علت بوده است که افسران آمریکایی در لبنان از ناحیه دیپلماتیک مصونیت دارند.



نصرالله با اشاره به اهمیت عضوگیری سیا در لبنان برای جاسوسی گفت که نکته مهم‌تر این است که حزب‌الله موفق شده تمام این اقدامات آنها را کشف کند و برخی از این حالت‌ها به سرعت و بعد از 5 ماه شناسایی شده‌اند و شاید این اولین باری باشد که سی‌آی‌ای با دستگاهی به این صورت مواجه شده است.



دبیرکل حزب‌الله لبنان دستگیری این جاسوس‌ها را دستاورد امنیتی واقعی برای مقاومت خواند و تاکید کرد که این دستاورد اطمینان و بازدارندگی حزب‌الله را افزایش می‌دهد و توجه همه را به لانه جاسوسی آمریکا در منطقه عوکر جلب می‌کند.





نصر الله با بیان این که لبنان در آستانه مرحله جدیدی به نام جنگ امنیتی مغزها قرار دارد، گفت: ملت لبنان هم اکنون در آستانه جنگی به نام جنگ امنیتی مغزها قرار دارد که طی آن همانگونه که گفتم دستگاه‌های اصلاعاتی آمریکا در کنار دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وارد عمل خواهند شد و هدف اصلی آنها غلبه بر مقاومت است و البته در این میان نباید از سازمان‌های اطلاعاتی رژیم‌های عربی و غربی نیز غافل ماند.



دولت جدید لبنان در واقع دولت ائتلاف ملی است و همه در این دولت تلاش دارند برای منافع لبنان کار کنند و هیچ چیز بر اساس این که این گروه در اقلیت و این گروه در اکثریت است نیست. سید حسن نصر الله با تاکید بر این که خود را بیش از پیش برای مقابله با چنین جنگی آماده و مهیا خواهیم کرد،‌ تاکید کرد: مواضع خود را در برابر آنها مستحکم و تمام تلاش‌های امنیتی آمریکا را ناکام خواهیم کرد و مقاومت پرشکوه‌تر از گذشته به مبارزه خویش ادامه خواهد داد و اطمینان دارم در این عرصه نیز موفقیت و پیروزی دیگری را رقم خواهد زد. نصرالله در ادامه سخنان خود بر لزوم توجه به جنگ‌ روانی تاکید کرد و با اشاره به این که باید توجه داشت در دام جنگ‌های روانی گرفتار نشد، گفت: دشمنان ما تلاش دارند، با به راه انداختن جنگ‌های روانی بر مقاومت و مردم آن فائق آیند و به همین دلیل ملت لبنان باید توجه داشته باشد، وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود شده است که مهمترین وظیفه در آن رویارویی امنیتی با رژیم صهیونیستی است و در ای میان نباید از سازمان اطلاعات و جاسوسی آمریکا غافل شد.نصر الله با بیان این که لبنان در آستانه مرحله جدیدی به نام جنگ امنیتی مغزها قرار دارد، گفت: ملت لبنان هم اکنون در آستانه جنگی به نام جنگ امنیتی مغزها قرار دارد که طی آن همانگونه که گفتم دستگاه‌های اصلاعاتی آمریکا در کنار دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وارد عمل خواهند شد و هدف اصلی آنها غلبه بر مقاومت است و البته در این میان نباید از سازمان‌های اطلاعاتی رژیم‌های عربی و غربی نیز غافل ماند.سید حسن نصر الله با تاکید بر این که خود را بیش از پیش برای مقابله با چنین جنگی آماده و مهیا خواهیم کرد،‌ تاکید کرد: مواضع خود را در برابر آنها مستحکم و تمام تلاش‌های امنیتی آمریکا را ناکام خواهیم کرد و مقاومت پرشکوه‌تر از گذشته به مبارزه خویش ادامه خواهد داد و اطمینان دارم در این عرصه نیز موفقیت و پیروزی دیگری را رقم خواهد زد.

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در ادامه به مانوررژیم صهیونیستی موسوم به "نقطه تحول 5 " اشاره کرد و گفت: مانور "نقطه تحول 5 " پنجمین مانوری است که از جنگ ژوئیه 2006 تا کنون در رژیم صهیونیستی به اجرا گذاشته می‌شود و در واقع بیانگر عقیده و برداشت امنیتی و جنگی رژیم صهیونیستی و تغییرات ساختاری روی داده دراین رژیم است. به ویژه در سالجاری این مانور سراسر سرزمین‌های اشغالی را دربرگرفت.



سید حسن نصرالله با بیان این که این مانور رهاورد شکست رژیم صهیونیستی و پیروزی مقاومت در سال 2006 است، تاکید کرد: تا پیش از شکست 2006 برگزاری مانوری توسط رژیم صهیونیستی مشاهد نشده بود. اجرای مانور تحول 5 در واقع اعتراف قاطع رژیم صهیونیستی به این موضوع است که جبهه داخلی نیز در جنگ‌های آینده از تیررس حزب الله در امان نخواهد بود.

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان با تاکید بر این که مقاومت موجب شده تا رژیم صهیونیستی پیش از دست زدن به هر اقدامی به خوبی به عواقب آن اقدام بیاندیشد، گفت: این مانور ثابت کرد مقامات صهیونیستی به خوبی درک کرده‌اند که عمق رژیم صهیونیستی مورد تهدید است و موشک‌های مقاومت به راحتی می‌توانند داخل رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند و احتمال بروز جنگ و رویارویی در داخل اراضی رژیم صهیونیستی وجود دارد. این رژیم دیگر بسان گذشته توان حمایت از جبهه داخلی را ندارد و در واقع اعتراف رژیم صهیونیستی به ناتوانی از رقم زدن سرنوشت جنگ در چند روز به نفع خویش است، درحالی که همه می دانند این موضوع از جمله نکات مورد توجه و بسیار با اهمیت در استراتژی جنگی رژیم صهیونیستی بود. برگزاری این مانور ثابت کردرژیم صهیونیستی برای تمام سناریوها از جمله جنگ چندین ماهه خود را آماده می‌کند.



نصر الله با اشاره به این که اجرای مانور تحول 5 نشان داد که رژیم صهیونیستی چه طرفهایی در خاورمیانه را دشمن خود تلقی می‌کند، افزود: این مانور ثابت کرد که رژیم صهیونیستی چه طرف‌هایی را در خاورمیانه دشمن خود می‌بیند. درحالی که به این نکته توجه ندارد این رژیم در مطبوعات، رسانه‌ ها و اینترنت نیز دشمنان بسیاری دارد و هیچ‌گاه به آنها توجه نکرده است.



وی با بیان این که برگزاری این‌گونه مانورها ثابت می‌کند، دشمن در اندیشه دفاع از خود و حمایت از شهروندان خود می باشد، تاکید کرد: از سوی دیگر این مانور ثابت می‌کند در منطقه مقاومتی واقعی در حال انجام است که رژیم صهیونیستی این‌گونه در اندیشه دفاع از رژیم خود افتاده است. با این حال هیچ‌گاه نباید این واقعیت را نادیده گرفت که آغازگر تمام جنگ‌ها در منطقه رژیم صهیونیستی بوده است.



سید حسن نصر الله در ادامه با انتقاد از اقداماتی که در منطقه علیه مقاومت چه در غزه و چه در لبنان صورت می‌گیرد، افزود: با این که بسیاری از ملل عربی و اسلامی با ما ابراز همبستگی می‌کنند با این حال اقداماتی در منطقه صورت می گیرد که تاسف برانگیز است. از جمله اقدام برخی از رژیم‌های عربی در به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی یا توطئه علیه مقاومت در غزه و محاصره مالی و سیاسی آن و تحریف وجه واقعی این مقاومت مظلوم است.



دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه سخنرانی خود که از طریق شبکه تلویزیونی المنار لبنان پخش ‌شد، ایران را مانع اساسی پیش روی رژیم صهیونیستی و خاستگاه ترس موجودیتی آن دانست و تاکید کرد: برخی در کشورهای عربی و اسلامی به دنبال آن هستند که در راه خدمت به منافع اسرائیل و دفاع از آن علیه ایران شیطنت کنند.



وی با اشاره به سوریه نیز گفت: دیگران حق دارند که از دیدگاههای ما انتقاد کنند و ما هم حق داریم که با آنها اختلاف داشته باشیم در میان کشورهای همسایه سوریه تنها این کشور است که در محور بازدارندگی قرار دارد. اطرافیان نیز رژیم‌های عربی هستند که مواضع سیاسی خوبی دارند اما مبتلای توطئه تجزیه و فشارهای بین‌المللی هستند.



دبیرکل حزب‌الله ابراز داشت: سوریه با ائتلاف خود با ایران و جنبش‌های مقاومت در منطقه و انسجام با مذاق امت اسلامی موفق شد آخرین توطئه‌های آمریکا و اسرائیل که به دنبال از بین بردن مسئله فلسطین و تسلط نهایی بر لبنان بوده را از بین ببرد.



وی با اشاره به آمادگی "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه برای اصلاحات در کشور و صدور دو عفو عمومی در این کشور، به اوضاع بحرین نیز اشاره کرده واظهارداشت: در بحرین صدها نفر شهید و زخمی شده و هزاران نفر تحت بازداشت هستند. این در حالی است که معترضان حتی از چاقو نیز استفاده نکرده‌اند و یک روز بعد از دعوت به گفتگو رهبران اعتراضات مسالمت‌آمیز با احکامی نظیر حبس ابد مواجه می‌شوند. اما اسد اگر وی هر کاری کند غربیها آن را نمی پذیرند.



نصرالله در تشریح دیدگاه‌های واضح و اساسی خود در قبال سوریه اظهارداشت: توطئه یا تلاش برای براندازی نظام بازدارنده و مقاوم در سوریه خدمتی بزرگ به اسرائیل و سیطره‌ آمریکایی صهیونیستی بر این منطقه است.

وی بار دیگر از مردم سوریه خواست تا حوادث منطقه را درک کنند و حجم هدف قرار گرفتن سوریه از سوی کشورهای خارجی را درک کرده و بر اساس آن رفتار کنند. نصرالله درباره مظلومیت ملت بحرین نیز اظهارداشت:در سایه سکوت بین‌المللی افق فراروی این کشور مسدود است اما در هر حالتی اوضاع این کشور نباید بر همین روال پیش برود و هر ملتی هنگامی که مخلص باشد و به خواسته‌های خود ایمان داشته و به صورت جدی برای تحقق آنها تلاش کند عاقبتی جز خیر و خوبی نخواهد داشت.