افزایش قاچاق مواد مخدر روانگرادان/ شیشه در کرمان دو قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر روند قاچاق مواد مخدر از مرزهای شرقی کشور از مواد مخدر سنتی به قاچاق مواد مخدر صنعتی تغییر کرده است.

ادامه این روند درحالی توسط کارشناسان نگران کننده خوانده شده است که حمل و قاچاق مواد مخدر صنعتی برای قاچاقچیان راحتر است و میزان قاچاق نیز بنا به گفته مسئولان نیروی انتظامی کرمان سیر صعودی دارد.

در کنار سیر صعودی قاچاق مواد مخدر صنعتی قاچاق مواد مخدر سنتی مانند تریاک کاهش یافته است و قاچاقچیان نیز به دنبال تغییر ذائقه معتادان و مصرف کنندگان هستند بطوریکه هزینه تهیه مواد مخدر سنتی به شدت افزایش یافته است و از سوی دیگر مواد مخدر صنعتی با قیمت و حجم کم در دسترس مصرف کنندگان قرار دارد.

از سوی دیگر نحوه مصرف مواد مخدر صنعتی نیز آسانتر از مواد مخدر سنتی است اما به گفته کارشناسان بخش سلامت اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در مدت کوتاهی موجب اعتیاد شدید و درنهایت مرگ مصرف کننده می شود.

در همین زمینه و به دلیل مصرف شیشه طی 24 ساعت گذشته در کرمان دو نفر جان باختند.

در اولین مورد جوان رفسنجانی پس از مصرف مواد مخدر صنعتی به دلیل توهم بسیار بالا پس از حضور در پشت بام به کابلهای برق نزدیک شد و به دلیل اتصال و برق گرفتگی در دم جان باخت.

بنا به اعلام پلیس رفسنجان در هنگام بازرسی از محل زندگی این فرد ماده مخدر شیشه و آلات و ادوات مصرف آن کشف شد.

در ریگان نیز فردی پس از مصرف مواد مخدر توهم آور مرتکب قتل شد.

این فرد در اعترافات خود به پلیس عنوان کرده است که به دلیل استفاده شیشه از حالت طبیعی خارج شده و اقدام به قتل همسر خود کرده است.

این جوان با وارد کردن ضربات مکرر به دهان گوش و گلوی مقتول موجب مرگ همسر خود شده است.

سردار حسین چناریان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با مهر با هشدار به خانواده ها اظهارداشت: خانواده ها باید کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند زیرا دشمنان در صدد کشاندن جوانان به ورطه مصرف مواد مخدر صنعتی هستند.

وی گفت: قاچاقچیان با استفاده از روشهای مختلف از جمله تغییر نام مواد مخدر و کاهش قیمت و افزایش میزان قاچاق در صدد رسیدن به اهداف خود هستند.

این مسئول انتظامی ادامه داد: مهمترین نقش در راستای آگاهی و کنترل فرزندان بر عهده خانواده ها است.

سردار چناریان ادامه داد: اشغالگران افغانستان اقدام به راه اندازی کارگاههای متعدد ساخت مواد مخدر روانگردان در افغانستان کرده اند.

وی گفت: افرادی که به این مواد معتاد می شوند به شدت درگیر شده و احتمال ترک مواد بسیار کاهش می یابد در نهایت به دلیل مختل شدن سیستم عصبی احتمال مرگ معتاد نیز افزایش می یابد.