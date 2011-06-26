سردار حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص وضعیت جریان انحرافی در بدنه دولت، اظهار داشت: دشمنان ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بدنه دولت های مختلف رخنه ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه جریان انحرافی از زمان ملی گراها در کشور شکل گرفت، گفت: پس از دفاع مقدس دشمنان ما بدلیل اینکه نتوانستند با تهاجم نظامی در مقابل مردم نتیجه ای بدست آورند به ایجاد حرکت انحرافی در بدنه دولت روی آوردند.

فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) فتنه 88 را نوع دیگری از بروز جریان انحرافی در جامعه دانست و افزود: جریان انحرافی همچنان ادامه دارد بطوریکه یک روز در دانشگاهها و مراکز علمی ما و یک روز هم در قالب تشکلهای سیاسی کشورظاهر می شود.

وی تصریح کرد: انشاءالله با هوشیاری مردم و هدایت رهبر فرزانه انقلاب این جریان انحرافی مانند فتنه های گذشته خنثی خواهد شد.