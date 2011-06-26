رشد 10درصدی اعتبارات عمرانی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، قوام نوذری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اعتبارعمرانی امسال استان 150میلیارد و 829میلیون و400هزار تومان است.

وی اظهار داشت: از این میزان 103میلیارد و 632میلیون و 600هزار تومان از محل اعتبارات استانی و 47میلیارد و 196میلیون 800هزار تومان آن از محل اعتبارات دو درصد نفت و گاز است.

استاندار کهگیلویه و بوبراحمد به دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد: اعتبار عمرانی امسال را با برنامه ریزی و اولویت بندی برای پروژه های با درصد پیشرفت فیزیکی بالا هزینه کنند.

وی از توزیع اعتبارات عمرانی سال 90 و ابلاغ آن به فرمانداران خبر داد و گفت: از کل مبلغ 150میلیارد و 829میلیون و 400هزار تومان اعتبار عمرانی امسال استان، 37میلیارد و 873میلیون و 400هزار تومان معادل 27.7 درصد به شهرستان بویراحمد اختصاص یافت.

نوذری اظهار داشت: 30 میلیارد و 997میلیون و 200هزار تومان معادل 22.7 درصد به شهرستان کهگیلویه، 26میلیارد و 825میلیون تومان معادل 19.6درصد به شهرستان گچساران و 13میلیارد و 664میلیون و 500هزار تومان معادل 10 درصد به شهرستان دنا اختصاص یافت.

استاندار کهگیلویه و بوبراحمد عنوان کرد: 11میلیارد و 294میلیون تومان معادل 8.3 درصد به شهرستان بهمئی، هشت میلیارد و 614میلیون و 100هزار تومان معادل 6.3 به شهرستان چرام و هفت میلیارد و 4.7میلیون تومان معدل 5.4 درصد هم به شهرستان باشت اختصاص یافته است.