محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال از مدت‎ها پیش زمان آغاز رقابت‏های لیگ برتر و فصل نقل و انتقالات را مشخص کرده است، اظهارداشت: برای اینکه از آغاز و پایان به موقع مسابقات باز نمانیم و تیم‎ها هم فرصت لازم برای آماده سازی را داشته باشند، زمان‌های در نظرگرفته شده اعلام شد. حالا اینکه از این زمان چگونه استفاده شود، به خود تیم‌ها بستگی دارد.

وی تصریح کرد: البته همه تیم‌های ایرانی عادت کرده‎اند که همه فرصت‎ها را نادیده بگیرند و در دقیقه 90 به فکر انجام کارها بیافتند. در هر صورت فدراسیون بسکتبال برای انجام نقل و انتقالات به همه تیم‎ها دو ماه فرصت داده است. مسئولان تیم‎ها در این مدت باید با انجام اقدامات لازم آمادگی خود را برای حضور در مسابقات اعلام کنند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد اینکه هنوز وضعیت بسیاری از تیم‎ها برای شرکت در فصل جدید مسابقات مشخص نیست، خاطرنشان کرد: این تیم‏ها مشکل تصمیم گیری دارند. فدراسیون برنامه‏های خود را مشخص کرده و مهلت لازم برای تیم‎ها را هم تعیین کرده است. حالا مسئولان باشگاه‎ها نمی‎توانند تصمیم بگیرند، گناه فدراسیون چیست؟ ما در زمان مقرر همه برنامه‎ها را اجرا می‎کنیم و منتظر تیمی یا بازیکنی نمی‎مانیم.

مشحون با اشاره به اینکه لیگ برتر بسکتبال متقاضیان جدیدی دارد، تصریح کرد: نمایندگان سه استان مصرانه به دنبال شرکت در این رقابت‌ها هستند اما تیم‎‌هایی که در فهرست لیگ برتری‌ها هستند، هنوز تصمیم نگرفته‌اند. در هر صورت پس از پایان مهلت تعیین شده درمورد تیم‎ها و تعدادشان تصمیم گیری می‎شود.

وی با تاکید بر اینکه برای برگزاری رقابت‎های لیگ برتر کوچکترین توجهی به کمیت و تعداد تیم‎ها نخواهد شد، گفت: مهم کیفیت است. برنامه تیمی مانند توزین الکتریک این بود که در دراز مدت جزو پنج تیم شود اما فصل گذشته چهارم شد و می‏توانست سوم هم بشود. از یاد نبرید مهرام و ذوب آهن چگونه و در چه رقابتی قهرمان و نایب قهرمان شدند.

رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از تماشای یکی از دیدارهای فینال گفت که "فکر کردم دیدار NBA می‎بینم نه لیگ ایران را". هدف ما برگزاری لیگی به مراتب بهتر ازسال گذشته است. مهمترین فاکتور ما کیفیت است و چه بسا در این راه پتانسیل‌ها و متقاضیان جدید را بپذیریم.