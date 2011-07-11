محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال از مدتها پیش زمان آغاز رقابتهای لیگ برتر و فصل نقل و انتقالات را مشخص کرده است، اظهارداشت: برای اینکه از آغاز و پایان به موقع مسابقات باز نمانیم و تیمها هم فرصت لازم برای آماده سازی را داشته باشند، زمانهای در نظرگرفته شده اعلام شد. حالا اینکه از این زمان چگونه استفاده شود، به خود تیمها بستگی دارد.
وی تصریح کرد: البته همه تیمهای ایرانی عادت کردهاند که همه فرصتها را نادیده بگیرند و در دقیقه 90 به فکر انجام کارها بیافتند. در هر صورت فدراسیون بسکتبال برای انجام نقل و انتقالات به همه تیمها دو ماه فرصت داده است. مسئولان تیمها در این مدت باید با انجام اقدامات لازم آمادگی خود را برای حضور در مسابقات اعلام کنند.
رئیس فدراسیون بسکتبال در مورد اینکه هنوز وضعیت بسیاری از تیمها برای شرکت در فصل جدید مسابقات مشخص نیست، خاطرنشان کرد: این تیمها مشکل تصمیم گیری دارند. فدراسیون برنامههای خود را مشخص کرده و مهلت لازم برای تیمها را هم تعیین کرده است. حالا مسئولان باشگاهها نمیتوانند تصمیم بگیرند، گناه فدراسیون چیست؟ ما در زمان مقرر همه برنامهها را اجرا میکنیم و منتظر تیمی یا بازیکنی نمیمانیم.
مشحون با اشاره به اینکه لیگ برتر بسکتبال متقاضیان جدیدی دارد، تصریح کرد: نمایندگان سه استان مصرانه به دنبال شرکت در این رقابتها هستند اما تیمهایی که در فهرست لیگ برتریها هستند، هنوز تصمیم نگرفتهاند. در هر صورت پس از پایان مهلت تعیین شده درمورد تیمها و تعدادشان تصمیم گیری میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای برگزاری رقابتهای لیگ برتر کوچکترین توجهی به کمیت و تعداد تیمها نخواهد شد، گفت: مهم کیفیت است. برنامه تیمی مانند توزین الکتریک این بود که در دراز مدت جزو پنج تیم شود اما فصل گذشته چهارم شد و میتوانست سوم هم بشود. از یاد نبرید مهرام و ذوب آهن چگونه و در چه رقابتی قهرمان و نایب قهرمان شدند.
رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه داد: رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از تماشای یکی از دیدارهای فینال گفت که "فکر کردم دیدار NBA میبینم نه لیگ ایران را". هدف ما برگزاری لیگی به مراتب بهتر ازسال گذشته است. مهمترین فاکتور ما کیفیت است و چه بسا در این راه پتانسیلها و متقاضیان جدید را بپذیریم.
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