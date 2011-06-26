به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالله هاشمی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به برگزاری همایش مشترک شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز استانداری‌های کشور در وزارت کشور اظهار داشت: در این همایش با بررسی دستورالعمل‌های ابلاغی، استانداری‌های قم و بوشهر در بخش اقامه نماز به عنوان نمونه انتخاب شدند و برخی از استانداری‌های کشور نیز به عنوان استانداری فعال و غیرفعال در امر اقامه نماز معرفی شدند.



وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی اقامه نماز در ادارات، به برخی راهبردهای رونق‌بخشی به امر نماز اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها و نهادها باید به امر اقامه نماز اختصاص پیدا کند و مسائل مربوط به اقامه نماز در شورای فرهنگ عمومی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



مشاور استاندار قم در امور فرهنگی افزایش سطح آگاهی خانواده پرسنل ادارات و نهادها را خواستار شد و گفت: شورای اقامه نماز باید در کنار توسعه فرهنگ نماز در ادارات و نهادها، ارتقای سطح آگاهی خانواده کارکنان و پرسنل ادارات را مورد توجه قرار دهد.



هاشمی اقامه مستمر نماز در ادارات و نهادها، توجه به نمازخانه‌های بین‌راهی، برگزاری نماز جماعت در پارک‌ها و... را از دیگر راهبردهای رونق‌بخشی به امر نماز دانست و گفت: مسئولیت اقامه نماز در ادارات و نهادها بر عهده مدیر آن دستگاه است.



وی بر ضرورت برپایی نماز در اول وقت تاکید کرد و بیان داشت: باید توجه داشت که وقت نماز از 20 دقیقه تجاوز نکند تا رسیدگی به امور ارباب رجوع با تاخیر همراه نباشد.



وی گفت: آموزش نماز به کلیه پرسنل، تشکیل شورای اقامه نماز در ادارات و توجه به رابطین نماز از دیگر مباحثی است که باید رعایت شود.



هاشمی یکی از بهترین و شاخص‌ترین کار فرهنگی را اقامه نماز دانست و گفت: مسئولان ادارات و نهادها باید در صف اول جماعت قرار گیرند.