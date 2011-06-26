به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالله هاشمی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به برگزاری همایش مشترک شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز استانداریهای کشور در وزارت کشور اظهار داشت: در این همایش با بررسی دستورالعملهای ابلاغی، استانداریهای قم و بوشهر در بخش اقامه نماز به عنوان نمونه انتخاب شدند و برخی از استانداریهای کشور نیز به عنوان استانداری فعال و غیرفعال در امر اقامه نماز معرفی شدند.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی اقامه نماز در ادارات، به برخی راهبردهای رونقبخشی به امر نماز اشاره کرد و یادآور شد: بخشی از اعتبارات دستگاهها و نهادها باید به امر اقامه نماز اختصاص پیدا کند و مسائل مربوط به اقامه نماز در شورای فرهنگ عمومی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مشاور استاندار قم در امور فرهنگی افزایش سطح آگاهی خانواده پرسنل ادارات و نهادها را خواستار شد و گفت: شورای اقامه نماز باید در کنار توسعه فرهنگ نماز در ادارات و نهادها، ارتقای سطح آگاهی خانواده کارکنان و پرسنل ادارات را مورد توجه قرار دهد.
هاشمی اقامه مستمر نماز در ادارات و نهادها، توجه به نمازخانههای بینراهی، برگزاری نماز جماعت در پارکها و... را از دیگر راهبردهای رونقبخشی به امر نماز دانست و گفت: مسئولیت اقامه نماز در ادارات و نهادها بر عهده مدیر آن دستگاه است.
وی بر ضرورت برپایی نماز در اول وقت تاکید کرد و بیان داشت: باید توجه داشت که وقت نماز از 20 دقیقه تجاوز نکند تا رسیدگی به امور ارباب رجوع با تاخیر همراه نباشد.
وی گفت: آموزش نماز به کلیه پرسنل، تشکیل شورای اقامه نماز در ادارات و توجه به رابطین نماز از دیگر مباحثی است که باید رعایت شود.
هاشمی یکی از بهترین و شاخصترین کار فرهنگی را اقامه نماز دانست و گفت: مسئولان ادارات و نهادها باید در صف اول جماعت قرار گیرند.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار قم در امور فرهنگی بر لزوم فرهنگسازی اقامه نماز در ادارات و نهادهای استان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالله هاشمی شامگاه شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان قم با اشاره به برگزاری همایش مشترک شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز استانداریهای کشور در وزارت کشور اظهار داشت: در این همایش با بررسی دستورالعملهای ابلاغی، استانداریهای قم و بوشهر در بخش اقامه نماز به عنوان نمونه انتخاب شدند و برخی از استانداریهای کشور نیز به عنوان استانداری فعال و غیرفعال در امر اقامه نماز معرفی شدند.
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