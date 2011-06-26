"مهر" رسانه ای فراگیر با طیف وسیع مخاطب/ رویکرد نقادانه با نگاه منصفانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت محسن فتاحی آمده است: خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه تخصصی در سال های حضور خود در عرصه فعالیت های اطلاع رسانی و خبری کشور به حق توانسته موقعیت و جایگاه ویژه ای را برای خود در سطح کشور و حتی در خارج از مرزهای ایران اسلامی کسب کند، این موقعیت تنها در سایه اهتمام و تلاش ویژه مجموعه کارکنان این رسانه اعم از مدیران، خبرنگاران، عکاسان و کادر اجرایی آن حاصل شده است، موفقیتی که به یقین برای تمام اصحاب مطبوعات و فعالان رسانه ای کشور، مایه افتخار است.

رسانه نوپایی که فعالیت های حرفه ای خود را بر پایه اطلاع رسانی دقیق، منطبق بر واقعیت با هدف ارتقا سطح دانش و بینش عمومی جامعه و تنویر افکار عمومی بنا نهاده و دراین مسیر برغم وجود برخی ضعف ها و کاستی، حرکتی مستمر و منطقی داشته است.

مهر در سطح جامعه رسانه ای و اطلاع رسانی کشور به عنوان یک خبرگزاری فراگیر با طیف وسیع مخاطب شناخته می شود که علاوه بر کارکردهای اطلاع رسانی، همواره نگاهی نقدانه و انتقادی به بسیاری از مسائل در حوزه های مختلف داشته است، که البته این سیاست حرفه ای با رویکردی اصلاحی، دلسوزانه و منصفانه برای اصلاح امور و ارائه نظراتی کارشناسی و منطقی در جهت رفع مشکلات و بهینه سازی روش ها و اقدامات در روند توسعه، پیشرفت و تعالی کشور دنبال شده است.

دراین میان همکاران پرتلاش خبرگزاری مهر در استان لرستان نیز بر پایه همین نگاه و سیاست حرفه ای، فعالیت های گسترده و موثری را در عرصه اطلاع رسانی انجام داده اند که اثرات و دستاوردهای آن از نگاه و باور هیچ انسان منصفی، پوشیده نمانده و قابل کتمان هم نیست.

اینکه خبرنگاران خبرگزاری مهر سعی می کنند با نگاهی فراگیر، جامع و هدفمند، وقایع و رویدادهای پیرامون خود را به خوبی درک کرده و مورد ارزیابی قرار دهند، از نظر حقیر واقعیتی مسلم است که موجب می شود با ارائه تحلیل و گزارشی واقع بینانه و هدف دار با استفاده از دیدگاهها و نظرات تخصصی کارشناسان و صاحب نظران، موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار دهند و در یک نتیجه کلی، راهکاری را که می تواند به عنوان روشی موثر و بهینه موجب رفع مسائل و مشکلات در مسیر بهبود شرایط با بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای دستیابی به اهداف موردنظر باشد را ترسیم و ارائه کنند.

ابن موضوع را به خوبی می توان در بسیاری از گزارش ها و نقدهای خبری ارائه شده از سوی خبرنگاران خبرگزاری مهر استان لرستان در بخش ها و حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و ... مشاهده کرد.

البته در برخی موارد در گزارش ها و تحلیل های ارائه شده از سوی این دوستان، ضعف ها و کاستی هایی نیز مشاهده می شود که با توجه به فرایند کلی اثرگذاری و کارکرد موثر این رسانه در حوزه استان لرستان، قابل اغماض است، هرچند که براین باوریم باید حتی معدود موارد اشتباه و اشکالاتی نیز که دراین مسیر وجود دارد با دقت، توجه و تفکر بیشتر و پرهیز از نگاه های سلیقه ای و منافع گروهی در راستای تامین و تحقق مطالبات و حقوق به حق عامه مردم، اصلاح و از محدوده کارهای رسانه ای خبرنگاران پرتلاش خبرگزاری مهر در استان لرستان خارج شود.

یکی از انتظارات جدی که در شرایط فعلی از رسانه ها در حوزه های مختلف دیداری، نوشتاری، گفتاری و .. می رود، انعکاس خدمات و اقدامات موثر دولت و مجموعه مدیران دلسوز و متعهد در سطح کشور به ویژه مناطق محروم با هدف تقویت روحیه امید و خودباوری در میان مردم است.

امروز لرستان به واسطه حضور مدیریتی توانمند، متعهد، خدمتگزار و علاقه مند به کار و تلاش در مسیر هموار رشد و تعالی قرار گرفته و رسانه ها به عنوان بازوان توانمند مدیران اجرایی می توانند در عین بررسی و نقد دلسوزانه و منصفانه فعالیت ها، سطح خدمات و طرح های اجرا شده منطبق بر واقعیت ها و در مقایسه با گذشته را برای افکار عمومی جامعه بیان کنند که این مهم نقش موثری در افزایش شتاب خدمت رسانی و عمران و آبادانی این دیار دارد.

و اما در یک جمع بندی کلی، بی انصافی است اگر از تلاش و اهتمام ویژه دست اندرکاران خبرگزاری مهر لرستان در تهیه و انتشار حجم بالای اخبار و تولیدات رسانه ای کارساز و موثری که با هدف بهبود شرایط و فراهم کردن بستر مناسب خدمت رسانی به مردم انجام می شود، قدردانی نکنیم.

سطح فعالیت ها و تولیدات خبری مهر در استان لرستان بسیار مطلوب و قابل دفاع است و این همان انتظاری است که از رسانه ها در مسیر همراهی و همکاری برای توسعه همه جانبه و پایدار لرستان می رود.

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محسن فتاحی - مشاور رسانه ای استاندار و رئیس خبرگزاری ایرنا در استان لرستان