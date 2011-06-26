یداله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تنظیم بازار برنج گفت: با آغاز فصل برداشت برنج که از انتهای ماه جاری آغاز می‌شود، به نظر می‌رسد بازار این محصول به تعادل کامل رسد، هرچند که هم اکنون نیز وضعیت بازار برنج در حال تعادل به سر می‌برد.

مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی افزود: وزارت جهاد کشاورزی قبل از شروع فصل برداشت برنج، بر اساس اختیارات ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، موظف است برای حمایت و بهره‌ور کردن تولید، از اختیارات خود برای ایجاد محدودیت در واردات برنج استفاده کند.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین نظری که وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی ابلاغ کرده است، واردات برنج از 31 تیرماه تا اول بهمن‌ماه که مصادف با فصل برداشت در نقاط مختلف کشور است، با تعرفه 90 درصد ثبت سفارش می‌شود و واردکنندگان می‌توانند برنج را با این تعرفه وارد کنند.

به گفته صادقی، از اول بهمن تا 31 تیرماه که برداشت برنج در کشور متوقف شده است، واردکنندگان می‌توانند برنج را با تعرفه 45 درصد وارد کنند.

وی موجودی برنج وارداتی در کشور را مطلوب عنوان کرد و گفت: همچنین میزان تولید داخلی برنج نیز مناسب بوده و برنج تولید داخلی در شبکه مناسب ارزیابی می‌شود؛ بر همین اساس هم اکنون مشکلی که قیمت برنج را تشدید کند وجود ندارد و به صورت طبیعی تولیدات جدید نیز از روزهای آتی وارد می‌شود که در کنار حجم ذخایر موجود، خود به خود کنترل‌کننده قیمت است.

صادقی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که برنج‌هایی که تا 31 تیرماه ثبت‌سفارش شده‌اند، به تدریج وارد کشور می‌شوند. به هرحال چشم‌انداز بازار برنج مناسب است و اگر هم مشکلی بروز کند، با همکاری وزارت جهاد آن را حل و فصل خواهیم کرد.