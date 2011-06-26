طنزپردازان مطرح فعلا در رادیو جوان برنامه ندارند/ شکیبا و رفیع رفتند

نادر ختایی نویسنده، شاعر و سردبیر سابق برنامههای طنز رادیو در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: پس از دعوت از نویسندگان و شاعران مطرح طنز مانند شهرام شکیبا، رضا رفیع و همایون حسینیان این طنزپردازان در رادیو جوان حضور پیدا کردند و به اجرای برنامه پرداختند که برنامههایشان پرمخاطبترین برنامههای این شبکه رادیویی شد.
وی افزود: شهرام شکیبا برنامه «این جا شب نیست» را از ساعت 24 تا 2 بامداد هر روز شنبه اجرا کرد که با 10 هزار و 232 پیامک، پرمخاطبترین برنامه شبکه بود. این برنامه با وجود زمان پخشش، هر هفته حدود 7 تا 9 هزار پیامک دریافت میکرد اما این برنامه با رفتن شهرام شکیبا به رادیو فرهنگ، دیگر اجرا نمیشود.
این طنزپرداز ادامه داد: رضا رفیع و همایون حسینیان هم که از قدرتمندان طنز معاصر هستند با وجود مشکلات و مسائل پشت میکروفن قرار گرفتند و هر شب از ساعت 22 تا 30/22 تا 13 فروردین امسال، برنامه داشتند که این برنامه هم فعلا اجرا نمیشود. در حال حاضر خلاء وجود این 3 طنزپرداز و برنامههایشان در رادیو، به شدت محسوس است.
ختایی درباره آثار مکتوبش گفت: در حال حاضر، تدوین مجموعه اشعار محاورهام با نام «ستاره» را به پایان بردهام. اشعار این مجموعه هر هفته در برنامه « الفبای جوانی» با صدا و اجرای سعید پورمحمدی خوانده شده است. این اشعار مفاهیمی اجتماعی و عاشقانه دارند. نکتهای که در سرودن این اشعار مد نظر بود، علاقه جوانان به عشق زمینی بود که در نهایت به عشق الهی منجر میشود.
این شاعر در پایان اشاره کرد: جوانان با چنین مفاهیمی به ویژه با زبان محاوره و ترانه، ارتباط خوبی برقرار میکنند و قصد دارم این اشعار را در قالب لوح فشرده و کتاب منتشر کنم.
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