  1. هنر
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

روایتی طنز از جنگ با «و شام بود و صبح بود» هاینریش بل

روایتی طنز از جنگ با «و شام بود و صبح بود» هاینریش بل

مجموعه داستان «و شام بود و صبح بود» اثر هاینریش بل که نگاهی طنز به جنگ دارد به زودی توسط نشر جامی راهی بازار می‌شود.

علی عبداللهی شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «و شام بود و صبح بود» نام مجموعه ‌داستانی از هاینریش بل نویسنده آلمانی است که قرار بود به بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران برسد ولی این امر میسر نشد و قرار است این کتاب به زودی توسط نشر جامی منتشر شود.

وی افزود: داستان‌های این مجموعه را طی سال‌های مختلف ترجمه کرده‌ام و کتاب حدودا 40 داستان کوتاه را در حجمی 300 صفحه‌ای شامل می‌شود. هاینریش بل نویسنده‌ای است که در دهه 70 برنده جایزه نوبل شد و رمان‌های زیادی دارد که اغلب به فارسی ترجمه شده‌اند. آثار وی عمدتا متعهد و اجتماعی هستند و به مسائل روز جامعه آلمان در آن روزگار می‌پردازند.

این مترجم ادامه داد: داستان‌های کتاب «و شام بود و صبح بود»، مضامینی مانند جنگ جهانی، طنز و موضوعات مختلف اجتماعی دارند و از رابطه انسان‌ها با هم و فضای پس از جنگ و بازسازی آلمان می‌گویند.

عبداللهی در پایان گفت: این کتاب برای چاپ و عرضه در نمایشگاه کتاب آماده بود ولی با توجه به حجم بالای فعالیت چاپخانه‌ها در زمان برگزاری نمایشگاه، منتشر نشد. قرار است «و شام بود و صبح بود» طی همین روزها به بازار بیاید. البته شاید این زمان تا آخر ماه هم طول بکشد.

کد مطلب 1344259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها