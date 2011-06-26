روایتی طنز از جنگ با «و شام بود و صبح بود» هاینریش بل

علی عبداللهی شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «و شام بود و صبح بود» نام مجموعه ‌داستانی از هاینریش بل نویسنده آلمانی است که قرار بود به بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران برسد ولی این امر میسر نشد و قرار است این کتاب به زودی توسط نشر جامی منتشر شود.

وی افزود: داستان‌های این مجموعه را طی سال‌های مختلف ترجمه کرده‌ام و کتاب حدودا 40 داستان کوتاه را در حجمی 300 صفحه‌ای شامل می‌شود. هاینریش بل نویسنده‌ای است که در دهه 70 برنده جایزه نوبل شد و رمان‌های زیادی دارد که اغلب به فارسی ترجمه شده‌اند. آثار وی عمدتا متعهد و اجتماعی هستند و به مسائل روز جامعه آلمان در آن روزگار می‌پردازند.

این مترجم ادامه داد: داستان‌های کتاب «و شام بود و صبح بود»، مضامینی مانند جنگ جهانی، طنز و موضوعات مختلف اجتماعی دارند و از رابطه انسان‌ها با هم و فضای پس از جنگ و بازسازی آلمان می‌گویند.

عبداللهی در پایان گفت: این کتاب برای چاپ و عرضه در نمایشگاه کتاب آماده بود ولی با توجه به حجم بالای فعالیت چاپخانه‌ها در زمان برگزاری نمایشگاه، منتشر نشد. قرار است «و شام بود و صبح بود» طی همین روزها به بازار بیاید. البته شاید این زمان تا آخر ماه هم طول بکشد.