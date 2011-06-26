کشته شدن 8 نفر در حمص و الکسوه/ آخرین آمار آوارگان در ترکیه و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مراسم تشییع کشته شدگان اعتراضات جمعه اخیر در سوریه روز گذشته به خشونت کشیده شد.

این مراسم که در شهرک القصیر در استان حمص و الکسوه برگزار شد پس از اعتراضات مردمی و دخالت نیروهای امنیتی سوریه به خشونت کشیده شد که بر اثر آن دستکم 5 نفر کشته شدند.

بنا بر اعلام مخالفان سوریه، تانک ها و خودروهای زرهی ارتش سوریه طی عملیاتی وارد روستای الناجیه در منطقه ادلب در نزدیکی مرزهای سوریه و ترکیه شدند.

همچنین 3 غیرنظامی نیز در جریان گشت زنی نیروهای امنیتی در منطقه برزه در دمشق و شهرک القصیر در نزدیکی مرزهای لبنان کشته شدند.

بنا بر اعلام شاهدان، نیروهای امنیتی سوریه در جریان این گشت زنی 220 نفر را در منطقه برزه بازداشت کردند.

الجزیره نیز گزارش داد که مرزهای ترکیه و سوریه همچنان شاهد حضور آوارگان سوری است. طبق آمارهای موجود تاکنون حدود 12 هزار سوری در پی ناآرامی های اخیر این کشور به ترکیه فرار کرده اند.

همچنین حدود هزار سوری نیز از طریق گذرگاه القصیر در منطقه عکار در مرزهای لبنان به این کشور فرار کرده اند. با فرار این افراد شمار آوارگان سوری در لبنان به 5 هزار نفر افزایش یافته است.

در همین حال دبیر کل سازمان عفو بین الملل پس از نشست با عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب اوضاع فعلی سوریه را بسیار بد توصیف کرد و از اتحادیه عرب خواست که برای پایان دادن به تنش های موجود در این کشور نظام سوریه را تحت فشار قرار دهد.