احمدی نژاد نیامد/ رحیمی برای دفاع از نیکزاد وارد صحن مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی برنامه صلاحیت علی نیکزاد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را در دستور کار دارند.

محمدرضا رحیمی به همراه نیکزاد دقایقی پیش وارد صحن علنی مجلس شد، گویا قرار است معاون اول رئیس جمهور کار دفاع از معرفی نیکزاد را بر عهده بگیرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن موافقت کرده و بر اساس مصوبه مجلس مقرر شد از ادغام این دو وزارتخانه، وزارتخانه راه و شهرسازی ایجاد شود.

نیکزاد به عنوان وزیر این وزارتخانه به مجلس معرفی شده است.