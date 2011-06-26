به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رستمی‌نیکو با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر برگزاری لیگ بوکس در استان اصفهان طی آینده‌ای نزدیک، افزود: برگزاری لیگ در تمامی رشته‌های ورزشی می‌تواند شرایط را برای موفقیت و پیشرفت این رشته‌ها فراهم آورد که به یقین در رشته ورزشی بوکس نیز این امکان وجود دارد.

وی با اشاره به مزایا و فواید برگزاری لیگ بوکس استان اصفهان اظهار داشت: شناسایی و آماده نگه‌ داشتن هر بوکسور، جذب مخاطب و تماشاگر و ایجاد علاقمندی به ویژه در میان جوانان پر شور و مستعد استان به این رشته ورزشی از جمله مزایا و نتایج مفید برگزاری لیگ بوکس در استان اصفهان خواهد بود.

این پیشکسوت بوکس استان اصفهان با بیان اینکه طی سالهای اخیر برگزاری لیگ بوکس در استان اصفهان به فراموشی سپرده شده بود، تصریح کرد: در سالهای اخیر و به دلایل مختلف هیچ توجهی به برگزاری لیگ بوکس در اصفهان نشده بود که همین موضوع موجب افول این رشته ورزشی در سطح استان شد.

وی اضافه کرد: البته در این میان سوء مدیریتها و عدم توانایی مدیریت بر برگزاری منظم مسابقات لیگ هم مزید بر علت شده بود تا اصفهان نتواند در برگزاری لیگ بوکس موفق عمل کند.

رستمی‌نیکو با تاکید بر اینکه لازم است تقویم ورزشی بوکس استان، اهداف و برنامه‌های این هیئت بوکس تدوین شود و به مرحله اجرا درآید، بیان داشت: تدوین برنامه‌ای صحیح و همیشگی از سوی هیئت بوکس و پیش‌بینی مسابقات و برنامه‌های مختلف در این جدول زمان‌بندی شده می‌تواند به ارتقا و پیشرفت این رشته در سطح استان اصفهان کمک شایانی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به لزوم حضور تیمهای قدرتمند در سطح لیگ بوکس استان اصفهان و حمایت سازمانها، نهادها و ارگان‌های قدرتمند در بخش خصوصی و دولتی از این رشته ورزشی، به حضور تیم بوکس فولاد ماهان در لیگ کشور اشاره کرد و ادامه داد: به یقین حضور تیم‌هایی با امکانات فراوان که به رشته ورزشی بوکس اهمیت می‌دهند می‌تواند مجموعه مسابقات برگزار شده در لیگ را متحول کند و موجب دلگرمی ورزشکاران و ایجاد رقابت در میان تیم‌های مختلف شود.

این داور و قهرمان برجسته بوکس اصفهان با اشاره به اینکه نحوه انعقاد قرارداد با بازیکنان نیز باید تغییر کند، گفت: نحوه عقد قرارداد و پرداخت به موقع پاداش به بوکسورها و مربیان این رشته موجبات ایجاد انگیزه و تلاش مضاعف تیم‌ها و آمادگی هر چه بهتر برای کسب موفقیت‌های بیشتر را فراهم می‌آورد که لازم است هیئت بوکس استان اصفهان به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.