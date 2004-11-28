تهراني ها روزي 25 هزار بار با پليس 110 تماس مي گيرند

به گزارش خبرنگار مهر از نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور نتايج يك مطالعه تطبيقي نشانگر آن است كه اين در حاليست كه در شهر توكيو پايتخت ژاپن پليس 110 هر روز فقط با 17 هزار تلفن مواجه است.

اين مطالعه نشان مي دهد درحالي كه در شهر تهران مجموعا 83 كلانتري و 25 ايستگاه پليس فعاليت مي كنند شهر توكيو داراي يكصد كلانتري و120 مركز پليس است.

نكته قابل توجه دراين مطالعه تطبيقي اين است كه درمقابل 22 درصد تماس هاي غير قابل رسيدگي درپليس110 تهران فقط 5/1 درصد از مكالمات انجام شده با پليس 110 قابل رسيدگي نبوده است.