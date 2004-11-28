  1. سیاست
تهراني ها روزي 25 هزار بار با پليس 110 تماس مي گيرند

شهروندان تهراني هر روز بطور متوسط 25 هزار بار با پليس 110 تماس مي گيرند.

به گزارش خبرنگار مهر از نمايشگاه دستاوردهاي وزارت كشور نتايج يك مطالعه تطبيقي نشانگر آن است كه اين در حاليست كه در شهر توكيو پايتخت ژاپن پليس 110 هر روز فقط با 17 هزار تلفن مواجه است.

اين مطالعه نشان مي دهد درحالي كه در شهر تهران مجموعا 83 كلانتري و 25 ايستگاه پليس فعاليت مي كنند شهر توكيو داراي يكصد كلانتري و120 مركز پليس است.

نكته قابل توجه دراين مطالعه تطبيقي اين است كه درمقابل 22 درصد تماس هاي غير قابل رسيدگي درپليس110 تهران فقط 5/1 درصد از مكالمات انجام شده با پليس 110 قابل رسيدگي نبوده است.

