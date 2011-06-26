تقلای تل آویو برای رهایی از رسوایی جدید/ تلاش برای تاثیر بر گزارش سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، در همین رابطه روزنامه هاآرتض ادعا کرد: مقامات رسمی از نگرانی دولت ترکیه به دلیل انتقادات موجود از آنکارا در گزارش سازمان درباره حادثه سال گذشته حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی های کاروان آزادی خبر می دهند.

این درحالی است که مقصر کامل این واقعه وحشتناک ارتش رژیم صهیونیستی است که با حمله به کشتی های کاروان آزادی 9 فعال صلح را از پای درآورد.

در همین رابطه یکی از مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شده که آنکارا با تل آویو تماس گرفته و خواستار موافقت رژیم صهیونیستی با ملایم شدن گزارش سازمان ملل شده است.

به ادعای این مقام صهیونیستی، ترکیه به شدت نگران انتقادات موجود در این گزارش است و گویا این گزارش حاوی نکات منفی زیادی علیه آنکارا است و به همین دلیل ترکیه پیشنهاد داده که با آرام شدن لحن این گزارش، آنکارا و تل آویو برای حل اختلافات میان خود تلاش کنند.

به نوشته این روزنامه، در اوایل هفته گذشته "فریدون سینیرلی اوغلو" معاون زیر خارجه ترکیه در ژنو با "موشه یعلون" معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده و دو طرف درباره این موضوع رایزنی کرده اند.

"ماوی مرمره" یکی ازکشتی هیا کاروان ازادی و تصویر یکی از مجروحان حادثه سال گذشته

این در حالی است که در هفته های گذشته نیز خبرهایی درباره مذاکرات محرمانه سینیرلی اوغلو با مقامات رژیم صهیونیستی منتشر شده بود.

این خبر را مقامات تل آویو تائید کرده اما جزئیات آن را بیان نکرده و فقط اعلام کرده اند که بخشی از این مذاکرات مربوط به جلوگیری از اعزام کاروان جدید کمک های انساندوستانه به غزه بود.

وزارت خارجه ترکیه و یک مقام آمریکایی نیز انجام این مذاکرات را تائید کرده، اما وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در این باره اظهار نظری نکرده است. در حادثه سال گذشته کماندوهای رژیم صهیونیستی با حمله به کشتی های حامل کمک های انساندوستانه به مقصد غزه، 9 فعال صلح ترک را کشتند که همین امر موجب سردی روابط تل آویو-آنکارا شد.

برخی گزارش های تائید نشده حکایت از آن دارند که مسافران حاضر در کشتی های کاروان آزادی در درگیری بوجود آمده میان آنها و کماندوهای رژیم صهیونیستی نقش داشته اند و همین موضوع گویا در گزارش سازمان ملل نیز قید شده است.