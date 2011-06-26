صنایع پائین دستی نفت در خوزستان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی شامگاه شنبه در جلسه امور سرمایه گذاری استان خوزستان اظهار داشت: در صنایع بالادستی پتروشیمی در استان فعالیتهای خوبی صورت گرفته و به زودی دو طرح بزرگ در این خصوص در استان به بهره برداری می رسد.

وی یکی از این طرح ها را پتروشیمی اروند عنوان کرد و گفت: پتروشیمی اروند قادر به تولید 450 هزار تن سود کاستیک، 300 هزار تن EDC (اتیلن دی کلراید) و 165 هزار تن کلر است. افتتاح این مجتمع سود کاستیک که مورد نیاز شدید صنایع‌ داخل کشور است را کاملا تامین و کمبودها برطرف می شود.



یزدانی تصریح کرد: این پتروشیمی تا سه ماه آینده به صورت رسمی افتتاح می شود و به صورت مستقیم 900 نفر در آن مشغول به کار می شوند.



وی یکی دیگر از پروژه های در دست افتتاح این منطقه را واحد سوم ان.اف پتروشیمی بندر امام(ره) عنوان کرد و یادآور شد: این واحد پتروشیمیایی از ظرفیت تولید سالانه دو میلیون و 500 هزار تن محصول پتروشیمی برخوردار است و می تواند موقعیت پتروشیمی بندرامام (ره) را به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان این محصولات در کشور ارتقا بدهد.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پتروشیمی در خصوص صنایع میانی نیز گفت: چندین طرح در این بخش در منطقه ویژه پتروشیمی در ماهشهر در دست احداث است که در این خصوص می توان به پتروشیمی کارون و پتروشیمی الیاف اشاره کرد.



وی افزود: در کل صنایع میانی دستی در شرایط فعلی 12 پروژه هستند که برای دو هزار و 600 نفر در منطقه شغل ایجاد می کنند.



یزدانی تاکید کرد: متاسفانه در استان خوزستان به وجود پیشرفتهایی که در صنایع بالا دستی و میان دستی ایجاد شده در صنایع پائین دستی پیشرفت چندانی صورت نگرفته و این بخش از صنعت نفت که ارزش افزوده بالاتری دارد مغفول مانده است.



وی گفت: این در حالیست که مجری و متولی اجرای طرح های پائین دستی در صنعت نفت، وزارت صنایع است و به نظر می رسد شهرکهای صنعتی و سازمان صنایع استان برنامه مدونی برای اجرای این طرح های نداشته باشند که انتظار می رود این دو سازمان تحریک بیشتری در این خصوص داشته باشد چرا که استان خوزستان ظرفیت های فراوانی در این بخش دارد.



یزدانی اظهار داشت: با توجه با منافع فراوانی که طرح های پائین دستی برای کشور دارد ما اعلام آمادگی می کنیم که خوراک مورد نیاز صنایع پائین دستی در استان خوزستان را تامین کنیم و در این مورد منتظر اعلام سازمان صنایع و معاون استان هستیم.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پتروشیمی همچنین پیشنهاد داد: خوشه صادراتی پلاستیک با هدف صادرات به کشور عراق و برخی کشورهای همجوار در منطقه آزاد اروند احداث شود و به نظر می رسد از هر نظر شرایط لازم برای موفقیت آن مهیا باشد.