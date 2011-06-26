سرنوشت غذای دانشجویی در 10 دانشگاه کشور/ خصوصی سازی کلید خورد



به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی - معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان در خصوص خارج کردن دانشگاهها از تصدی گری امکانات دانشجویی از جمله غذا، خوابگاه و سرویس های ایاب و ذهاب تاکید کرد: خارج کردن دانشگاهها از تصدی گری امکانات دانشجویی همچون غذا، خوابگاه و سرویس ایاب و ذهاب سبب اصلاح معاونت دانشجویی و تعالی آن به سمت اهداف مورد نظر خواهد شد.

این نکته می تواند در بردارنده چند موضوع باشد. نخست اینکه به عقیده برخی روسا و معاونان دانشگاهها با خارج کردن دانشگاهها ازاین تصدی گری، امور آموزشی و پژوهشی که اصل خدمات دانشگاهها به دانشجویان است بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد.

همچنین به باور مسئولان دانشجویی دانشگاههای کشور، وارد شدن دست بخش خصوصی در امور دانشجویی هر چند باید با نظارت بیشتر دانشگاهها به زودی عملی شود اما نباید از این امر هم غافل شد که دیگر معاون دانشجویی نباید کاری به امور دانشجویان به خصوص در امر خواب و خوراک آنان داشته باشد.

ملاباشی در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد با این کار معاونت دانشجویی اصلاح می شود و در مسیر خود حرکت می کند. در نظر مسئولان دانشگاهها این جمله بدان معناست که وقتی دانشگاه دانشجو را از خانواده اش تحویل می گیرند خانواده ها دیگر نباید نگران غذا و خوابگاه فرزندانشان باشند، در حالیکه این امر نباید توقع خانواده ها از دانشگاه باشد.

در حالی که اگر دوش معاونت دانشجویی تا حدی از این بار کاسته شود، توقعاتی را که البته دانشگاهها در افزایش آن طی سالهای گذشته بانی آن بودند، به بخش خصوصی واگذار شود، آموزش و پژوهش خواسته اول خانواده دانشجویان از دانشگاهها می شود.

محمود اوکاتی صادقی - سرپرست دانشگاه زابل در گفتگو با خبرنگار مهر، خود را از موافقان این طرح می داند و بر این باور است فکر و ذکر دانشگاهها شده غذا و خوابگاه دانشجویان و اگر از هر طرف مشکلی پیش آید داد دانشجویان بر سرمعاونت دانشجویی است.

وی افزود: امروز که دانشجو را وارد دانشگاه می کنیم دغدغه اولش به جای امور آموزش و پژوهش شده خوابگاه و غذا. حتی برآورده شدن این دو نیاز را وظیفه اصلی دانشگاه می داند. این در حالی است که با وارد شدن بخش خصوصی به دانشگاه، مسیر آموزش و پژوهش بار دیگر در جهت درست خود هدایت می شود.

مجید قاسمی - رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم با اعلام موافقت واگذاری سلف سرویس ها و خوابگاهها به بخش خصوصی تاکید کرد: دکتر ملاباشی نظر خوبی را بیان کرده است زیرا انرژی اصلی دانشگاه مدام در تامین و غذا و خوابگاه دانشجویان به هدر می رود.

روسا و معاونان دانشجویی 10 دانشگاه کشور در جدول زیر نظرات خود را در خصوص خارج شدن دانشگاهها از تصدی گری خوابگاه و غذای دانشجویی اعلام کردند.

نظردانشگاهیان درباره خارج شدن دانشگاهها از تصدی گری غذا و خوابگاه ردیف نام دانشگاه مقام مسئول نظرات 1 یاسوج معاون دانشجویی هدفمندترین روش ممکن برای رسیدن به سیاست کلی نظام است 2 خواجه نصیرالدین طوسی رئیس دانشگاه بخش خصوصی هر چه زودتر وارد شود 3 رازی کرمانشاه رئیس دانشگاه ابتدا برنامه ریزی شود بعد اجرا 4 صنعتی اصفهان رئیس دانشگاه معاونت دانشجویی در مسیر خود حرکت می کند 5 شیراز رئیس دانشگاه بخشی از بار دانشگاهها به بخش خصوصی واگذار شود 6 خلیج فارس رئیس دانشگاه تصدی گری بخش خصوی با هماهنگی انجام شود 7 شهید چمران اهواز معاون دانشجویی بخش خصوصی باید اداره خوابگاه و غذای دانشجویان را در دست گیرد 8 ارومیه رئیس دانشگاه واگذاری با نظارت معاونت دانشجویی انجام شود 9 کردستان رئیس دانشگاه اگر انجام شود به نفع کشور و دانشگاههاست 10 یزد معاون دانشجویی حتماً این واگذاری باید انجام شود

در کنار این نظرات، نباید تاکید روسا و معاونان دانشگاهها را در نظارت معاونت دانشجویی بر اموری که به عهده بخش خصوصی گذارده می شود از یاد برد. در این خصوص حسن صدقی گمچی - رئیس دانشگاه ارومیه گفت: اگر فقط یک ماه از حضور بخش خصوصی در امور غذا و خوابگاه دانشجویان غافل ماند کیفیت و کمیت غذا آنقدر پایین می آید که صدای دانشجویان در می آید.

از سوی دیگر، مسئولان حوزه دانشجویی دانشگاهها بر این باور هستند با واگذاری امور دانشجویی به بخش خصوصی می توان کمی از سطح توقعات دانشجویان کاست.

با این حال، باید در انتظار صدور مصوبه ها و بخشنامه های وزارت علوم در بخش های مختلف دانشجویی ماند و دید مهرماه سال 90 با چه تدابیری به استقبال دانشجویان کشور می رود.