«روایتی دیگر» پس از 2 سال به اغما رفت/ ابهام در طرح «داستان انقلاب»

پرویز شیشه‌گران مسئول واحد رمان موسسه انتشارت امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر از رکود در تولید و فروش مجموعه داستانی «روایتی دیگر» دو سال پس از آغاز آن خبر داد و گفت: تابستان سال 88 شورای علمی فرهنگی موسسه امیرکبیر جلساتی برای ادبیات پایداری برگزار کرد که در آن جلسات تصمیم بر آن شد که مجموعه‌ای با عنوان «روایت دیگر» در 4 موضوع شکل گیرد.

وی ادامه داد: این چهار موضوع شامل داستان بلند، رمان، مجموعه داستان کوتاه، نمایشنامه و فیلمنامه بود که در این راستا از اساتید برجسته در شورا دعوت شد و بنا شد این افراد آثار برگزیده جشنواره‌های دفاع مقدس و سایر جشنواره‌ها که به موضوع دفاع مقدس می‌پردازند را انتخاب و در شورا بررسی کنند اما اکنون پس از نزدیک به 2 سال از آغاز این پروژه، ادامه انتشار این مجموعه با رکود روبرو شده است و نویسندگان و صاحبان اثر نیز تمایلی برای انتشار آثار در این مجموعه از خود نشان نمی‌دهند.

وی در ادامه افزود: در ابتدای شروع این طرح با بسیاری از نویسندگان حوزه ادبیات دفاع مقدس تماس گرفتم و خواستار این شدم که آثار تازه‌ای را برای قرار گرفتن در این مجموعه که در گام نخست با تجدید چاپ برخی آثار قدیمی آغاز شده بود ارائه کنند اما این مساله با استقبال آنها روبرو نشد.

شیشه‌گران در ادامه به ساختار توزیع و فروش این آثار از سوی ناشر اشاره کرد و افزود: عمده تکیه برای فروش این آثار که همگی با شمارگان پایین و در حدود هزار نسخه منتشر شده‌اند تا به حال تک‌فروشی بوده و هیچ اقدام عملی برای فروش این آثار به صورت عمده انجام نشده است و همین موضوع باعث شده بسیاری از نویسندگان فعال در این حوزه به دلیل آنچه عدم توزیع مناسب آثارشان عنوان می‌کنند مایل به ارائه آثارشان در قالب این طرح نباشند.

مسئول واحد رمان موسسه انتشارت امیرکبیر همچنین به نامشخص بودن وضعیت انتشار مجموعه «داستان انقلاب» خبر داد و گفت: برای انتشار آثار در این حوزه با عنوان مشخص داستان انقلاب، نظر شورای علمی موسسه این است که باید تعداد مشخصی اثر در این حوزه آماده انتشار شود تا در ذیل عنوان مجموعه داستان انقلاب منتشر شود و در غیر این صورت آثار به صورت تک‌نگاری منتشر می‌شوند در حالی که به اعتقاد من باید بالاخره باید از جایی شروع کرد و به دلیل ناشناخته ماندن طرح نباید کل آن را خواباند.

شیشه‌گران در پایان با اشاره به اینکه بیشتر آثار ارائه شده به موسسه در ماه‌های اخیر در گونه داستان‌های حماسی و مذهبی بوده‌اند، تصریح کرد: به شورای موسسه پیشنهاد داده شد که مجموعه «روایت دیگر» را بازنگری و گونه‌های دفاع مقدس، انقلاب و حماسی مذهبی را مجددا تعریف کنیم تا با این روش بتوانیم آثار بیشتری را ذیل عنوان این مجموعه ارائه کنیم و البته این پیشنهاد هنوز با جواب قطعی روبرو نشده است.