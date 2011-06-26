اختلال در 8 مرکز مخابراتی/ تداوم کابل برگردانها در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات شهدای نظرآباد در محدوده مخابرات البرز از امروز چهارم تیرماه و در مرکز مخابرات پیروزی، دانشگاه، الغدیر، شهید رمضانی، نبوت، استقلال در شهر تهران و در مرکز مخابرات شهید رجائی در محدوده مخابرات البرز از فردا پنجم تیرماه آغاز می شود.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهدای نظرآباد با پیش شماره های 534 الی 536 و 532 در محدوده الغدیر جنوبی و 22 بهمن جنوبی از امروز به مدت 72 ساعت با اختلال روبه رو است.



همچنین در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3330 الی 3336، 3325، 3378 و 3379 در محدوده خیابانهای شکوفه، تیموری، حاجیان فرد و بوبرکه مشترکان از فردا یکشنبه با اختلال در ارتباط مواجه خواهند بود و ارتباط مشترکان در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های 6695 الی 6697، 6646 الی 6649، 6640 و 6641 در محدوده خیابانهای صنیعی پور، معیری، ولیعصر(عج)، معتمدی، مسجد زعیم، جامعه تعلیمات اسلامی، مدرسه آئین اسلام، کار و دانش اقبال آشتیانی، دفتر مرکزی شورای علماء غرب، بانک ملی، بانک صادرات، بیت الاخوان الزهراء، شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین، حسینیه احمدیه، حسینیه موسی بن جعفر، دبیرستان رهنما، دبستان پیام آزادی، دبستان پسرانه قدس، بانک سامان، آموزشگاه رانندگی تهران و بنیاد 15 خرداد اختلال خواهد داشت.



ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3369 الی 3373 و 3300 الی 3303 در محدوده خیابانهای شهید رمضانی، شهید حسینی، شهید ناصری، شهید انورزاده، شهید تبرائی، شهید حاتمی، اتابک و سید احمد خمینی نیز به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود و در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش شماره های 5564 الی 5568 در محدوده 20 متری جوادیه، کوچه های شهید رحیم فرازی و شهید ترچانی این اختلال وجود خواهد داشت.



احتمال اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات نبوت با پیش شماره های 7790 الی 7795 و 7797 در محدوده خیابانهای شهید بهمن کلامی، شهید رجب بلوکات، شهید افشاری و حسن طاهری حداکثر به مدت 72 ساعت وجود دارد.



با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان در مرکز مخابرات استقلال از ساعت 21 امشب به مدت 4 ساعت و در مرکز مخابرات شهید رجائی با پیش شماره های 440 الی 449 از ساعت 22 امشب به مدت 15 ساعت دچار اختلال می شود.